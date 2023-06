Por Fernando S. Palenzuela |

Rafael Amargo se enfrenta a una condena de 9 años de prisión por un presunto delito de tráfico de drogas. En la jornada del 7 de junio, el bailaor tenia que acudir a la Audiencia Provincial de Madrid para testificar. Sin embargo, una vez allí, el juicio ha sido suspendido de manera temporal tras la renuncia a su abogado de uno de los implicados.

Rafael Amargo

El bailaor comparece ante los medios

Eduardo de los Santos, amigo de Amargo y su productor, ha sido la persona que, nada más comenzar la sesión, expresaba su decisión de aplazar el juicio. Según ha revelado ' En boca de todos ', viene motivado por otra causa pendiente en donde, lo que le habría llevado a sentarse en el banquillo. Eso sí, la Audiencia Provincial le ha puesto de plazo 24 horas para encontrar nuevo abogado o, en caso contrario, serán ellos quienes le designen uno.

Este giro de los acontecimientos no ha sentado bien a Rafael Amargo, quien querría que todo se resolviera cuanto antes. En suma, a la salida de los juzgados, compareció ante los medios, explicando la difícil situación personal en la que afirma encontrarse. "Esto que estoy viviendo no me lo merezco, que todo lo que he ido a hablar jamás se me ha dado un duro, que todo el mundo está rellenando minutos de televisión hablando de este caso", lamentaba el bailaor.

Según sus palabras, está trabajando para ganarse "la vida decentemente", ya que le "han arruinado" al tener que vender un piso. "No hay derecho", reclamaba. "Lo que más me duele es que yo también tengo hijos, yo también tengo familia y mi padre está agonizando en un hospital por todo este tema porque le amenazan con muchísimas cosas". Para rematar, aseguraba que "hay cosas muy serias detrás que creo que son las que tendríais que ver".