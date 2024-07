Telecinco presenta 'El diario de Jorge': "Tenemos muy claro qué está hecho para no repetirlo"

Por Redacción |

Mediaset España recupera el espíritu de 'El diario de Patricia' para sustituir a 'Así es la vida' en las tardes de Telecinco, a partir del 29 de julio. 'El diario de Jorge' pretende ser un innovador talk show, capitaneado por Jorge Javier Vázquez, donde primen las historias sorprendentes y extraordinarias relatadas en directo en un multifuncional plató.

Rueda de prensa de 'El diario de Jorge'

Este martes, 16 de julio, el grupo de comunicación ha realizadocon la presencia del presentador junto a Manuel Villanueva , director general de Contenidos de Mediaset España; Encarna Pardo, directora ejecutiva de Boomerang TV Entretenimiento; y Eva Sanz, productora ejecutiva del programa. "respecto a la tipología de estos programas", asegura Villanueva. "La tele se aprende haciéndola y en este tiempo de verano iremos analizando cada curva para ir ajustando todo", añade.

Vázquez se muestra "muy ilusionado" con este proyecto profesional que "llega cuando parecía que no iba a aparecer la sorpresa". "Todos tenemos en la cabeza 'El diario de Patricia' y dije que no quería hacer lo mismo, pero mis temores desaparecieron cuando me contaron lo que querían hacer, que era algo diferente y se me dibujó la sonrisa. El equipo ha encontrado la manera de contar las cosas sorprendiendo", explica. "Una historia puede ser entendida y vista desde diversos puntos. Lo que diferencia a otros programas es que están contadas en presente e incluso futuro", añade.

'El diario de Jorge'

"Nunca he visto un presentador con tantas ganas de afrontar un reto nuevo y con esa ilusión y esperanzas en que salga bien", afirma Pardo sobre Vázquez. "Me sentí tranquilo al conocer el equipo porque sabe muy bien hacer estos programas, y que tienen muy claro qué está hecho para no repetirlo", responde él, destacando su diferente puesta en escena.

Una puesta en escena diferente

El programa se llevará a cabo en un innovador plató integrado por un set principal y diferentes espacios alternativos que resultarán cruciales en la narración: el backstage, el reservado, el búnker, el privado y la antesala. Además, el formato incorporará herramientas y recursos visuales y escenográficos que servirán para revelar la existencia de posibles prismas diferentes de una misma historia o para anunciar que el relato de uno de los protagonistas no ha alcanzado aún su punto final, sino que tendrá una continuidad y merecerá un seguimiento.

A diferencia de otros espacios similares, no habrá un orden establecido y cada entrega podría tener una estructura diferente. "El botón del pánico va a servir para detener la narración por cualquier motivo y va a ser muy importante. Dije que quería saber todo lo que podría pasar, pero también quería sorprenderme, que el factor sorpresa en plató también me gusta vivirlo a mí", explica el conductor de 'El diario de Jorge'.

A pesar de la innovación, el formato no renuncia a las características clásicas del género, "pero avanza en la forma de contarlo". "Hay un punto de reality, es divertido y siempre hay un punto positivo, con el propósito que la gente se ría y se emocione", afirma Sanz. Además, los viernes estarán dedicados a encontrar pareja, "pero nada será de forma tradicional". "Puede que haya historias que no acaben en un programa y se puedan continuar más adelante, habrá una línea del tiempo abierta", asegura la productora del espacio.