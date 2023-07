Por Almudena M. Lizana |

El 6 de julio de 2023, Mediaset presentaba la vuelta de '¡Allá tú!' en Barcelona, En la rueda de prensa se encontraba Jesús Vázquez, el presentador del concurso, Eduardo Escorial, director de Entretenimiento y Actualidad de Mediaset España, y Tinet Rubira, director general de Gestmusic y productor ejecutivo del formato. "Han sido 12 años desde que dejamos de jugar a las cajas. Desde entonces, se ha mantenido el formato vigente en todos los territorios", empezaba diciendo Eduardo Escorial, arrancando así la presentación.

"Al ver lo bien que funcionaba, hablamos con Tinet y teníamos claro que queríamos traer de vuelta a Jesús, que se le ve feliz, y trabajar con Gestmusic.", añadía Escorial. "En estos años el formato ha cambiado y hay cambios en la mecánica y eso hace que en la nueva versión se respire algo diferente", explicaba el directivo de Mediaset España.

"Lo que tienen de bueno los formatos clásicos es que son muy simples. Solo nos hacen falta un buen presentador, un buen casting y el dinero", continuaba Tinet Rubira. "Nos ha costado que vuelva el formato y nosotros siempre estábamos pensando cuándo era el buen momento para que volviera aquí", decía el de Gestmusic. "Es un buen momento para que vuelva porque en todas las televisiones los concursos son de preguntas y respuestas y gente que sabe mucho, mientras que en '¡Allá tú!' la gente que no sabe tanto puede concursar", comentaba Rubira.

'¡Allá tú!'

"El banquero se hace solito la mitad del programa porque nadie sabe qué me dice, pero consigue que el programa vaya a unos derroteros o a otros. No podría hacer mi trabajo si no tuviera la química o falta de química a veces con él", saltaba Jesús Vázquez, el presentador del concurso. "Sin desmerecer nada de lo que he hecho en estos 30 años, creo que el programa más divertido, loco y en el que más soy yo y más química tengo es este", desvelaba Vázquez, emocionado con la vuelta del concurso.

Las novedades

"Es un concurso redondo divertido y con el que no hace falta un gran esfuerzo intelectual. Hemos incluido cambios para aquellas veces cuando el concursante no tiene mucho con lo que negociar", decía Vázquez, pasando a explicar las novedades de la mecánica de '¡Allá tú!', que se estrena el domingo 9 de julio de 2023 a las 22:00h en Telecinco. Entre ellas, destaca la aparición del pulsador azul de la oferta extra, en la que el concursante tendrá la opción de conseguir una oferta adicional.

Otra de las fases del concurso es "La Comunidad de la suerte". Hacia el final del juego, El Banquero propondrá al concursante abandonar la apertura de las cajas para jugar a esta prueba, donde el concursante tendrá que adivinar la Comunidad Autónoma que se oculta en una caja plateada que está en el plató. Si el concursante acierta al primer intento, se llevará 30.000 euros, si no lo hace, ocho comunidades desaparecerán del mapa y podrá intentarlo una segunda vez y ganar 10.000 euros. Si no acierta entonces, el participante se irá de vacío.

La Comunidad de la suerte

Siguiendo con la rueda de prensa, Jesús Vázquez relataba con cuánta "ligereza" se hablaba del dinero en el primer '¡Allá tú!'. "Antes 10 mil euros era mucho dinero, pero ahora es mucho dinero de verdad y la gente se los juega con mucha cabeza", explicaba Vázquez. "Los concursantes conviven porque pasan las 24 horas juntos y notamos que pasan cosas y se establecen vínculos y afinidades y lo que quieran porque son mayores de edad, pero eso lo notamos y da vidilla", decía el presentador.

¿Formato diario y con famosos?

Pasando a la ronda de preguntas, Eduardo Escorial respondía a la posibilidad de pasar '¡Allá tú!' a una emisión diaria. "Programar un gran show en prime time era una de las ideas que queríamos testar y este programa al que le tenemos cariño era una de las grandes apuestas y cabe la posibilidad de pasarlo a tira diaria", comunicaba el directivo de Mediaset. "En prime time tiene unas posibilidades superiores a las que tiene una tira diaria", añadía Tinet Rubira.

Por otra parte, el de Gestmusic ha reaccionado a la posibilidad de hacer un '¡Allá tú!' con famosos. "Estoy muy aburrido de ver famosos, que se dediquen a otra cosa", bromeaba Tinet Rubira. "Lo bonito de este programa es hacerlo para gente que necesita dinero, que lo necesita para su vida", decía Jesús Vázquez. "Ahora, si Mediaset decide hacerlo con famosos pues ¡venga famosos!", comentaba el presentador, levantándose y haciendo aspavientos. "Yo famosos, los que me echéis, pero dejadme hacer el programa", pedía el conductor. "Pueden hacerse especiales con famosos, pero el espíritu es el que dice Jesús", aclaraba Escorial.

En cuanto a si están abiertos a continuar con el formato más allá del verano, Eduardo Escorial lo tiene claro: "Lo que funciona no se toca, entonces de momento estamos centrados en que guste, si la marca cala, tendrá continuidad". Por otra lado, Jesús Vázquez señalaba que han actualizado la canción del concurso, pero han mantenido el estribillo exactamente igual.

El late night con Gestmusic

Para terminar, Eduardo Escorial abordaba la intención de Mediaset de trabajar con productoras que antes no lo hacían tanto, como la propia Gestmusic. "No puedo entrar a valorar las decisiones del equipo que había antes, pero sí tengo claro que hay que aprovechar lo que nos da la industria y vamos a trabajar con los mejores. Nuestra experiencia nos ayuda a conocer con quién queremos trabajar para según qué. Igualmente esperamos que otras productoras que no trabajan tanto para nosotros lo hagan ahora", señalaba.

Por último, el de Mediaset ha contestado a una pregunta sobre el proyecto de late night que prepara con Gestmusic. "Abrirse a las productoras ha sido como una hoja en blanco en la que hemos recibido propuestas de todo tipo. Es algo que se ha presentado pero no ha sido lo único ni está decidido", zanjaba Escorial.