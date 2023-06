Por Sergio Navarro |

Jesús Vázquez ha sido uno de los invitados de esta semana de 'Martínez y hermanos' y, pese a ser competencia, no han tenido problema en conversar sobre el regreso a Telecinco de '¡Allá tú!'. "Solo lo llamo yo '¡Allá tú!', para el resto del mundo es 'lo de las cajas'", decía entre risas el presentador, que ha contado todo lo que pensó nada más le informaron de que volvía el mítico concurso.

Jesús Vázquez, en 'Martínez y hermanos'

"Me puse contentísimo porque es un programa que me lo pasaba muy bien haciéndolo, a la gente le gustaba mucho y yo espero que vuelva a enganchar. Era muy divertido, muy loco, aprendí mucha tele...", recuerda Vázquez sin perder la sonrisa de la boca. Además, comenta que se lo pedía constantemente a Vasile ("Paolo era nuestro antiguo jefe que se ha retirado", matiza al público). "

No ha contado muchas novedades de lo que está por llegar, pero sí que asegura que "la esencia del programa no va a cambiar en absoluto, queremos exactamente la misma energía, las mismas tonterías y locuras...". Pero no solo eso se va a mantener intacto, pues también volverá "el mismo banquero con el que negocio por teléfono, mismo equipo... he pedido hasta los mismos cámaras y mismo regidor. Todo igual".

Vázquez lo vivió como un 'GH'

Sin duda, para Vázquez fue uno de los proyectos más importantes de su carrera y también de los más recordados pese a que ya haya llovido desde entonces, pues su final se produjo en 2011. "Lo viví como un 'Gran Hermano', porque los concursantes conviven durante varios días en un hotel 24 horas", comenta ahora el presentador, quien añade entre risas: "Siempre decía: Hay que hacer el otro 'Allá tú' poniendo cámaras en el hotel".