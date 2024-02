Por Beatriz Prieto |

Después de la detención de Antonio Tejado bajo la sospecha de ser el autor intelectual responsable tras el robo a casa de su tía, María del Monte, y su mujer, Inmaculada Casal, '¡De viernes!' abordó el tema de rigurosa actualidad el viernes 16 de febrero, en un programa en el que incluso desvelaron parte de las declaraciones que la pareja lanzó en sede judicial.

'¡De viernes!' desvela parte del testimonio de María del Monte e Inmaculada Casal en el juzgado

, desveló la artista, quien había tenido a "dos o tres personas gritándome mucho", por lo que. "Me quedé con uno de ellos a solas y me dieron un vaso de agua", recordó Del Monte tras lo cual, además, desveló que su sobrino

"Me maniataron con el cargador del móvil contra la cama. Me estrujan cada veinte segundos la cabeza contra la almohada", relató por su parte Casal que, por esa razón, "no podía ver lo que ocurría". Además, el programa de Telecinco también desveló parte de la declaración de la hija de la presentadora, presente en la casa en ese momento: "Me llevaron al vestidor donde estaba la caja fuerte. Me dijeron que la abriese. Como no pude hacerlo, me llevaron al sótano".

"Inmaculada es maltratada de forma salvaje"

Para abordar el asunto '¡De viernes!' contó con Nacho Abad, quien compartió más detalles sobre lo ocurrido: "Hay cinco personas más en la vivienda: cuatro en la primera planta, una en el sótano, a quien no mueven de ahí y a quien quitan el teléfono móvil. A los habitantes de la parte de arriba también les quitan el móvil". Unas personas a las que, como aseguró el colaborador, "no los juntan" en ningún momento.

El periodista explicó "dejan a María del Monte y a Inmaculada en su habitación y ahí comienzan los golpes". De hecho, Abad aseguró que "a quien más le dan al marido de la hija del Inmaculada", aunque la presentadora "es maltratada de forma salvaje". Asimismo, el periodista desveló que el valor de los objetos robados alcanzaría el millón de euros "en joyas, más otras sueltas que había por la vivienda", que se llevaron envueltas en la colcha de una cama.