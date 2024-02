Por Rubén Rodríguez Tapiador |

En la tarde del sábado 10 de febrero, se hizo pública la detención de Antonio Tejado en una operación contra una banda que se dedica a asaltar casas. Sin embargo, la investigación continúa, ya que, supuestamente, esta organización podría estar relacionada con un robo que se produjo en el domicilio de María del Monte y en la finca de Sergio Ramos ubicada en Bollullos de la Mitación.

Antonio Tejado en 'GH Dúo'

Uno de los programas que se hizo eco de la noticia fue ' Fiesta ' y, además, Omar Suárez : "Lo está pasando fatal. Para ella, es una auténtica tragedia porque quiere mucho a su sobrino". En cambio, este domingo 11 de febrero,para hablar con ella.

En la emisión de 'Socialité', se ha podido escuchar el testimonio de María del Monte: "Como sabéis, hace unos cinco meses y pico pasamos yo creo que el peor día de nuestras vidas (...) En estos momentos, confiando plenamente en la justicia y, por encima de todo, también hay que creer en la presunción de inocencia. No sé más de lo que sabéis vosotros (...) Esperando a que la justicia se pronuncie que es en lo que tenemos que confiar todos".

"Yo no soy quién para sospechar de nadie"

Asimismo, la artista ha querido dejar claro que no se va a pronunciar sobre la presunta implicación de su sobrino Antonio Tejado en el caso: "Yo no soy quién para sospechar de nadie, las sospechas no son buenas y yo no he sospechado ni sospecho de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir". "Si queréis saber cómo estoy, poneos en mi lugar y lo entenderéis (...) Entendedme que no es un buen momento", ha explicado María del Monte, quien también ha asegurado que confía en la justicia y que solo hay que esperar a que todo se resuelva.