Por Daniel Parra |

Tras la detención de Antonio Tejado por su presunta implicación en una banda de ladrones de casas de lujo, entre las que se encuentra la de su tía, María del Monte, son varios los programas que han dado cobertura a la noticia y los rostros que han opinado sobre la figura del excolaborador de 'Sálvame'. El pasado 16 de febrero, '¡De viernes!' contó con Alba Muñoz, exmujer de Tejado, como invitada.

Antonio Tejado en 'GH VIP 7: El debate'

en común con el propio Tejado, que vio las imágenes en las redes sociales: "Al final los niños en el cole hablan, y. Muñoz describió su relación con el exconcursante de ' Supervivientes ' y ' GH VIP ' como "tóxica":

Además, Muñoz confesó que Tejado es un padre "ausente": "Ni siquiera se entera cuando la niña está enferma o ingresada en el hospital, no sabe ni el nombre del colegio de su hija". Después de referirse a las compañías de Tejado, Muñoz señaló el problema del sevillano con las adicciones: "Todos hemos sido responsables por tapar lo que Antonio ha estado haciendo todo este tiempo". "Me da miedo, porque si él no está recuperado de sus adicciones, no creo que sea el lugar mejor para estar ahí", dijo acerca de su ingreso en prisión. La exmujer del tertuliano desveló, además, que él "no ha tenido apoyo de su tía nunca": "Él se sintió solo".

Alba Muñoz, amenazada durante la entrevista

Tras una pausa publicitaria, Beatriz Archidona preguntó a Alba Muñoz si alguien del entorno de Antonio Tejado se había puesto en contacto con ella durante la entrevista. "Sí, se me acaba de advertir de que se me va a demandar", respondió. El mensaje fue de una de las tías del detenido, y Muñoz no dudó en contestar: "Yo la invito a que lo haga porque a lo mejor... A lo mejor, no, sí que voy a dar un paso al frente yo y me van a hacer sacar todo lo que realmente tengo". "Como tengo pruebas absolutamente de todo, pues que me lleve a los juzgados y lo veremos todo que es verdad", advirtió, tras lo cual dejó claro que "callarme la boca una vez más, no".