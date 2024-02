Por Fernando S. Palenzuela |

'The Bear' se convirtió en la ceremonia de los Premios Emmy 2024 en todo un éxito. La serie protagonizada por Jeremy Allen White arrasó, y no es para menos, pues se ha convertido en uno de los últimos fenómenos de ficción televisiva. En noviembre de 2023 ya nos avisaron de que iba a hacer una tercera tanda y ya hay algún dato más sobre ella.

'The Bear'

El 9 de febrero, John Landgraf, presidente de FX, tuvo una cita con los medios durante la gira de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión. Allí informó de que, al igual que las dos anteriores. Sin embargo, todavía no ha especificado qué día será el elegido para que vean la luz estos episodios que siguen los retos culinarios del chef Carmy y su equipo de cocina.

Además, el ejecutivo ha explicado que lo más seguro es que esta tercera temporada se lance de una tirada en Hulu, como ya ocurrió con las anteriores. "La forma en la que Chris (Storer) lo hace, incluso aunque los episodios estén separados, hay una vibra que aúna toda la temporada", comentaba, tal y como recoge TV Line. Landgraf afirmaba que en la segunda parte decidieron no hacer ningún cambio a este respecto y que todo parece que seguirá igual: "No tengo ninguna duda de que lo mantendremos... Incluso si pudiéramos cambiarlo, no creo que lo hiciéramos ahora".

Gran triunfadora en los Emmy

La tercera temporada de 'The Bear' seguirá relatando la aventura culinaria de Carmy, quien al final de la segunda parte abría por fin su restaurante de alta cocina. Como decíamos, la serie se ha convertido en todo un fenómeno, alzándose con 10 victorias en los Premios Emmy, entre los que destacan Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor Protagonista en comedia y Mejor Actriz de Reparto en Comedia.