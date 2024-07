'The Boys' seguirá ampliando su universo con una precuela sobre Stormfront y Soldier Boy

Por Alejandro Burrueco Marín |

'The Boys' es uno de los grandes éxitos de Prime Video y es por ello que ha continuado expandiendo su universo con el spin off 'Gen V' y la simpática, pero sangrienta, serie animada 'Diabolical'. No obstante, su mundo de superhéroes corruptos tiene mucho más potencial, por eso están a la espera de estrenar la ya confirmada 'The Boys: México' y ahora se sumará una precuela a la lista de proyectos de la franquicia.

Imagen promocional de 'Vought Rising' con la tormenta de Stormfront y el escudo de Soldier Boy

Con el final de la serie principal con la quinta temporada, cuyo estreno está previsto para 2026,. De esta manera, la saga se remontará al pasado, concretamente a los años 50, para narrar cómo fueron los orígenes de Vought, la empresa que tiene el monopolio de los superhéroes.

Eric Kripke, showrunner de 'The Boys' y productor ejecutivo de la precuela, ha explicado junto a Paul Grellong, showrunner de 'Vought Rising', algunos detalles: "Estamos emocionados de traerles la próxima serie del degenerado mundo de 'The Boys'. Es una retorcida historia de misterio y asesinatos sobre los orígenes de Vought en la década de 1950, las primeras hazañas de Soldier Boy y las maniobras diabólicas de una Super conocida por los fanáticos como Stormfront, que entonces se hacía llamar Clara Vought".

Grandes rostros de la franquicia

El paso de Soldier Boy y Stormfront por 'The Boys' parecía haber terminado, pese a que ambos fueron los grandes protagonistas de sus temporadas. Sin embargo, el predecesor de Patriota podría volver a ser descongelado en la quinta y última temporada, después de lo visto en los post-créditos de la recién estrenada cuarta temporada. Por su parte, Liberty o Stormfront sí que tuvo su brutal desenlace en la segunda temporada, por lo que los seguidores de la serie agradecerán su regreso.