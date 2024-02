'The Boys' presume de patriotismo en el spot emitido durante la Super Bowl 2024

Amazon |

"Libertad, fútbol, familia, caballos. Palabras que representan a Vought y esta gran nación. Puede que Vought sea internacional ahora, pero antes de nada era americana". Así arranca el anuncio que Amazon ha confeccionado para promocionar, a su manera', uno de sus grandes éxitos originales: 'The Boys'. Aprovechando el calado del universo de la serie, que ya se ha expandido con dos spin-offs, el gigante del comercio ha empleado el punto de vista de Vought, la maléfica corporación que se dedica a exprimir la imagen de los superhéroes, para dejar su huella durante la Super Bowl.

El público del masivo evento deportivo ha sido testigo de este spot, que recopila diferentes imágenes de la ficción basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. "Vought es más que una compañía, es la demostración de lo que los estadounidenses pueden hacer unidos. Hoy saludamos a los verdaderos héroes, los que mantienen seguro a este país", añade la pieza de vídeo, para después publicitar la marca de bebidas energéticas ficticia Turbo Rush.

Aunque el spot no lo recuerde, ya que no se salta el estilo metaficticio, la cuarta temporada de 'The Boys' llegará a Prime Video en algún momento de 2024, mientras que la segunda entrega de su spin-off 'Gen V' debutará más adelante.