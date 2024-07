Por Alejandro Burrueco Marín |

'The Boys' finalizó su cuarta temporada el pasado miércoles 17 de julio. No obstante, para descubrir cómo acaba la serie con su quinta temporada, que será la última, habrá que esperar dos años. Así lo ha confirmado Karl Urban, el actor que interpreta a Carnicero, a través de su cuenta de Instagram.

Patriota y Hermana Salvia en 'The Boys'

", compartía Urban acompañado de una retahíla de fotografías del rodaje en las que hacía referencia al mítico final de los capítulos de los 'Looney Tunes'. En dichas imágenes aparece acompañado de Jeffrey Dean Morgan , que se ha unido a la serie en la cuarta temporada: "".

La serie inspirada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson pondrá el broche final a la serie en 2026 con la segunda fase del plan de Patriota, interpretado por Antony Starr, y su compañera Hermana Salvia, a quien da vida Susan Heyward. Sin embargo, esta última temporada no significará el fin de la saga, puesto que el universo seguirá expandiéndose en 'Gen V', 'The Boys Presents: Diabolical' y 'The Boys: México', que todavía no se ha estrenado.

El final premonitorio de la cuarta temporada

El octavo y último episodio de la cuarta temporada iniciaba con una advertencia que avisaba de que los hechos de la serie no tenían ninguna relación con lo acontecido en la actualidad. En Instagram la serie concretó más este mensaje, y es que la entrega finalizaba con un intento de asesinato político que se podía asociar con el reciente atentado contra Donald Trump. Sin embargo, el ataque sucedió tan solo cuatro días antes del estreno del capítulo y la serie se rodó en 2023, por lo que realmente ha sido una premonición inocente.