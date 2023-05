Por Redacción |

'First Dates' nos sigue regalando momentos inolvidables en su célebre restaurante. Una de sus citas más recientes ha sido con uno de los tiktokers más famosos de España, El Patica, conocido por subir vídeos a la red social comiendo platos típicos de su madre y en grandes cantidades. Su desparpajo y forma de expresarse lo han llevado a tener más de un millón de suscriptores.

El Patica en su cita en 'First Dates'

nada más llegar, que dice sentirse abrumado cuando la gente le pide fotos por la calle:. ", ni más que uno, ni menos que uno,", decía el granadino.. Y así llegaba su cita, Lorena, que se definía así misma como una "cabra loca" y reconoció al Patica nada más llegar.

Durante la cena, el tiktoker reconoció que no había tenido nunca pareja e incluso que era virgen: "Estoy soltero y entero", confesaba. "Yo soy virgen porque las que he conocido no se ha dado el caso y prefiero esperar". Al acabar de cenar, Elsa Anka les retiraba los platos y el joven se quejaba de que se había quedado con hambre. Poco después, aparecía la presentadora con un bocadillo gigante de tortilla con mayonesa que el tiktoker se comió sin pensarlo.

Pero no cuajó

A pesar de la agradable velada entre Lorena y El Patica, la historia de amor no llegó a buen puerto. Lorena sí quiso tener una segunda cita con el tiktoker, pero este declinó la oferta "porque no es mi prototipo", le dijo. Aún así, el joven le ofreció a la chica un trozo de su bocadillo de tortilla que aún le quedaba de la cena.