'Todo va a ir bien', cancelada por Freeform tras dos temporadas

Nicholas no va a tener que cuidar más a sus hermanas en 'Todo va a ir bien', ya que Freeform se ha decantado por cancelar una de sus producciones originales más celebradas. La serie creada y protagonizada por Josh Thomas ('Please Like Me') cierra así su andadura tras dos entregas, aunque seguramente no tardaremos en ver el siguiente proyecto en el que está implicado el creativo australiano.

Josh Thomas en un cartel de 'Todo va a ir bien'

"Hemos decidido que la segunda temporada de 'Todo va a ir bien' sea la última", ha comunicado Thomas a través de Twitter, sin olvidarse del gran trabajo desempeñado por todo el equipo: "Hicimos la segunda temporada en plena pandemia y todos hicimos una hermosa labor para mantenernos seguros y felices. Si alguna de estas personas te pide trabajo, te recomiendo que digas que sí".

Además, el guionista y actor alaba la colaboración con Freeform, la cadena de Disney a la que define como "abierta y sinceramente progresista", añadiendo que espera trabajar junto a ellos en el futuro. En cuanto a ese horizonte de posibilidades que se le abre a Thomas, el propio creativo ha asegurado que no le va a faltar trabajo: "Estoy implicado en un proyecto (que tiene que anunciarse) en este momento y tengo un puñado de series que estoy ideando y que iré presentando. Tengo muchas ganas de todo eso, pero echaré de menos esta serie".

Justo a tiempo

La noticia de la cancelación de 'Todo va a ir bien' llega en el momento exacto para que disfrutemos de su segunda temporada en Movistar+. La plataforma de Telefónica va a empezar a emitir esta tanda a partir del 20 de agosto, tras haber lanzado la primera durante los dos últimos meses. Por lo tanto, si quieres descubrir la emocionante y divertida historia de Nicholas, ya tienes el lugar para hacerlo al completo.