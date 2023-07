TVE presenta 'José Mota. Live Show': "No sé si el humor es sencillo, pero es lo que nos gusta"

Por Franc Recio Martínez / Sergio Navarro |

Televisión Española está a punto de estrenar su nuevo formato de entretenimiento con el que llenar de risas los hogares este verano. Por ello, el ente público ha presentado ya ante los medios 'José Mota. Live Show': en un evento en el que FormulaTV ha estado presente y que ha contado con sus protagonistas, José Mota y Patricia Conde, así como con la directora de Originales de RTVE, Ana María Bordas.

Rueda de prensa de 'José Mota. Live Show'

Precisamente esta última es la que ha arrancado diciendo que está muy orgullosa de todos los formatos que llegan este verano a La 1, como ' Grand Prix ' o 'El puente de las mentiras' y que, en referencia a este que presentan, "".

Además, promete que este espacio "va a sorprender porque está pegados a la actualidad y es un formato diferente. Va a haber mucho humor y también estamos muy contentos de tener a Patricia Conde. Habrá entrevistas con retos ya era un programa muy movido", pues hay varias zonas en plató, una para repasar la actualidad, otra de sketches...

Objetivo: convertir todo en un espacio de comedia

Joaquín Zamora, el director del programa, señala que "es una espacio de comedia en el que cada uno de los segmentos está dedicado a la comedia. Buscamos que los invitados puedan jugar con José y Patricia. El objetivo es convertir todo en un espacio de comedia" .Para ello, contarán con múltiples colaboradores como Susi Caramelo y tendrán distintos invitados, siendo Santiago Segura el primero de ellos.

Patricia Conde

Dos humoristas, juntos por primera vez

Después ha llegado el turno de los dos protagonistas. Mota tiene claro que aquí "queremos que prime la inmediatez y también lo imperfecto de la comedia". Tiene claro que se trata de "un reto, una propuesta nueva" y reflexiona con lo siguiente: "No sé si el humor es sencillo, pero es lo que nos llena y nos gusta".

Además, tiene grandes palabras para su compañera: "Este programa sin Patrícia no sería igual. La admiro y estoy encantado de tenerla". Y esto es mutuo, pues ella tiene claro que él es un "genio de la comedia, inteligente y sensible". Cuando le ofrecieron este proyecto, pensó que "había trabajado con todos los grandes cómicos, pero me faltaba Mota".