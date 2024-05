Por Beatriz Prieto |

"Eric Saade conoce muy bien las reglas que se aplican cuando se sube al escenario del Festival de Eurovisión", apuntó Aftonbladet Ebba Adielsson, productora ejecutiva de la presente edición, en referencia al hecho de que el certamen no permite símbolos políticos durante la competición. "Nos parece triste que utilice su participación de esta manera", añadía la representante de la SVT, la televisión sueca, a cargo de la edición.

Eric Saade luciendo una kufiya durante su actuación en Eurovisión 2024

Mientras, en redes fueron muchos los que se mostraron a favor del gesto de Saade, insuficiente incluso para algunos, y hasta la última publicación del artista en su cuenta de Instagram, junto a Chanel y Eleni, se llenó de cariñosos comentarios de apoyo. "Recordatorio: es solo amor. Es unidos por la música", se limitó a compartir además Saade, en un story, tiempo después de que se diera su "polémica" actuación.

Una actuación censurada

Las declaraciones desde la SVT concuerda con la postura general de la UER que, de hecho, no compartió ni rastro de la intervención de Saade en el festival en sus redes sociales. Mientras que las acompañantes del sueco, Chanel y Eleni, sí tuvieron su hueco en las cuentas oficiales de Instagram y Tiktok, no ocurría lo mismo con Saade, cuya actuación no tuvo ninguna publicación en ambas redes sociales a pesar de cantar entre ambas artistas.