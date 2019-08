USA Network renueva 'Queen of South' y Lifetime cancela 'American Princess'

USA Network ha renovado 'Queen of the South' por una quinta temporada. La noticia llega a pocas horas de la emisión del último episodio de la cuarta temporada en Estados Unidos. La serie basada en la novela "La reina del sur" de Arturo Pérez-Reverte es la serie de ficción más vista de los jueves del cable básico.

Alice Braga de 'Queen of South' y Georgia Flood de 'American Princess'

'Queen of South' está protagonizada por Alice Braga en el papel de Teresa Mendoza, una mujer que se ve obligada a huir de un cartel mexicano y buscar refugio en Estados Unidos. En la cuarta temporada, Teresa se expande a la costa este introduciéndose Nueva Orleans, pero sus nuevos enemigos la obligan a tomar decisiones difíciles que podrían acabar pasándole factura.

Adiós a la feria renacentista

Lifetime, por su parte, ha cancelado la comedia 'American Princess' tras una sola temporada. Con esta cancelación, que se produce casi dos meses después de la emisión del último episodio de la serie, la cadena de cable básico finiquita su programación de ficción original, al menos por ahora.

La ficción creada por Jamie Denbo ('Orange is the New Black') y producida por Jenji Kohan y Tara Herrmann estaba protagonizada por Georgia Flood ('Wentworth') y Lucas Neff ('Raising Hope') y narraba la historia de una joven de la alta sociedad que se refugiaba en una feria renacentista después de que se truncase su boda.