'Anatomía de Grey': Una ventisca complica las cosas en el 16x15

La semana pasada en 'Anatomía de Grey' fuimos testigos de varias rupturas amorosas. Por un lado, DeLuca decidía poner fin a su relación con Meredith después de que esta le apartase del caso de Suzanne, la paciente en la que estuvo volcado hasta dar con la enfermedad que le estaba llevando a la muerte. Por otro lado, Amelia comprendía que no necesita a ningún hombre para sentirse querida, por lo que optaba por romper con Link después de confirmarle que no pensaba realizarse la prueba para saber la paternidad del bebé que está esperando. Al mismo tiempo, vimos cómo Jo continúa sin tener noticias de Karev, aunque este estuvo a punto de contestar un mensaje de Meredith. Además, Kim le revelaba a Schmitt que su familia no sabe que tiene novio.

Arriesgar todo por el bien de los pacientes

En este, y que en España podemos ver gracias a Fox Life, Meredith y Carina vuelven a preocuparse por el estado de Andrew cuando este decide ofrecerse como voluntario para participar en una complicada misión durante una tormenta de nieve, poniendo su vida en peligro. Mientras tanto, Bailey sigue empeñada en ayudar a Joey a conseguir un futuro mejor. Por su parte, Richard se vuelca en la formación de un nuevo interno del hospital, y Teddy comienza a atar cabos y las dudas sobre Owen y su relación con Amelia vuelven a estar presentes.

Cormac y Meredith en 'Anatomía de Grey'

No es la primera vez que una ventisca o un temporal complica la vida y el trabajo de los protagonistas de 'Anatomía de Grey'. De hecho, es una de las excusas más creíbles para llenar el hospital de pacientes y poner a prueba la profesionalidad de los expertos cirujanos y residentes. Además, para añadirle más emoción al asunto, en esta ocasión han hecho que DeLuca decida jugarse su propia vida para ir andando hasta otro centro y poder traer un hígado para una niña que está a punto de morir si no recibe el trasplante. Desde que en el anterior capítulo consiguió dar con la clave de lo que le sucedía a Suzanne, el Andrew está más eufórico que nunca, sin importarle lo que piensen los demás, especialmente Meredith y Carina.

En lugar de olvidarse de DeLuca, la doctora Grey sigue vigilándole constantemente para evitar que tire por tierra todo el trabajo realizado hasta ahora. La misma estrategia está siguiendo Carina, pues teme que su hermano haya heredado la misma enfermedad que su padre. Sin embargo, todos esos esfuerzos son en vano, pues Andrew ha cometido la locura de salir andando a una temperatura extrema y sin proteger sus manos, lo que ha provocado que estas se congelen y quede en el aire si conseguirá que recuperen su estado normal. Los avisos de la gente de su alrededor le entran por un oído y le salen por el otro, pues él solo piensa en salvar las vidas de sus pacientes, cueste lo que cueste. Este pensamiento no solo le ha costado estar mal con Meredith y su hermana, también podría arrebatarle su futuro profesional si no comienza a ser consciente de que en esta vida todo tiene un límite.

Sin embargo, como hemos podido comprobar, la vida de los pacientes vuelve a cobrar protagonismo, emocionándonos con casos médicos complejos que, afortunadamente, llegan a buen puerto, pues la niña ha logrado salvarse. En esta línea se encuentra la historia de una mujer embarazada que ingresa en urgencias inconsciente tras haber sido atropellada de forma accidental por su propia pareja. La acción y las habilidades médicas de los cirujanos logran salvarle la vida, como aquella vez que la doctora Torres fue víctima de un accidente de tráfico y tuvieron que hacer lo imposible por lograr que continuaran con vida ella y el bebé. Nos gusta ver este tipo de tramas que nos recuerdan que el trabajo y el esfuerzo siempre tienen su recompensa, aunque a veces parezca cosa de milagros.

Persigue tus sueños

Bailey ayuda a Joey en 'Anatomía de Grey'

Que Richard Webber no está en su mejor momento personal ni profesional no es ninguna novedad. No nos gusta verle así, por lo que nos alegra comprobar que la llegada de Tess Desmond, una nueva residente, le devuelve esa ilusión por enseñar y formar a nuevos médicos. Lástima que todo se venga abajo cuando, en un estupendo giro de guion, se descubre que en realidad es una paciente que Schmitt había perdido. La mujer solo quería aprender en el laboratorio junto al resto de estudiantes, su intención jamás había sido entrar al quirófano, pero la propuesta de Webber era demasiado golosa para rechazarla, sobre todo si tenemos en cuenta que su sueño era ser cirujana.

Su historia es de esas que consigue emocionarte, una vida llena de obstáculos, donde las enfermedades le arrebataron el tiempo y la posibilidad de hacer lo que más anhelaba mientras el resto del mundo avanzaba. Ahora sobrevive siendo camarera y renunciando a su sueño, motivo por el que ha cometido esa pequeña locura de hacerse pasar por residente. Sorprendentemente, quien le ha tenido una mano, incluso después de haber sido engañado, ha sido el propio Richard. El veterano cirujano ha visto algo en ella que le hace creer que puede ser una gran doctora si termina la carrera. La confianza es tanta que Webber se ha atrevido a enseñarle sus manos temblorosas, un detalle que hace saltar todas las alarmas, pues podría ser un aviso de que el futuro profesional de Webber está a punto de finalizar.

Por su parte, Bailey sigue estrechando lazos con Joey, el chico que se ha pasado toda su existencia en casas de acogida. Su intención es que no se resigne a aceptar únicamente lo que le ha tocado en la vida y luche por tener un futuro mejor. Joey ha demostrado ser muy inteligente, valiente, maduro y buena persona, detalles suficientes para que Bailey haya decidido ofrecerle su casa para que forme parte de su hogar. Después de los últimos episodios en los que Miranda se ha volcado en ayudar al joven, quizá este movimiento era algo evidente, pero no deja de ser una historia preciosa sobre nuevas oportunidades y sobre la creencia de que la familia no es siempre la de sangre, también pueden ser aquellas personas que te dan la mano, te abren su vida y te ofrecen todo lo que tienen para que seas mejor persona y no te falte nunca la felicidad.

Cuando el amor duele

Owen y Avery en 'Anatomía de Grey'

Aunque Link es un personaje que supo hacerse un hueco en la serie, últimamente su presencia está ligada a la de Amelia, por lo que, si esta no aparece, el interés de la figura del cirujano ortopédico se desploma por completo. Además, ese estado de depresión en el que se encuentra sumido no aporta nada ni tiene interés alguno. Sin Amelia, la única opción que le queda es su amistad con Jo, pero como ella tampoco está pasando muy buena racha ante la ausencia de noticias de Karev, al final nos quedamos con un personaje desaprovechado. Solo queda esperar a que se reactive su trama con la doctora Shepherd, ya sea para dar por concluida para siempre su relación o para retomar su historia de amor y olvidar el pasado para dar una oportunidad a la familia que podrían formar.

Además, Link casi fastidia los planes de Amelia cuando casi desvela delante de Teddy las dudas sobre la paternidad del bebé. Sin embargo, no ha hecho falta mucho más para que Teddy vuelva con la eterna incertidumbre sobre la relación entre Owen y Amelia. Cree que la ausencia de la doctora Shepherd está vinculada con Hunt, una sospecha que Maggie le despeja al confirmarle que no es una locura y que está en lo cierto con sus pensamientos. Aquí viene le principal problema y el gran error que nos devuelve a ese bucle constante del que creíamos que ya habíamos salido. Así pues, fruto del enfado al conocer esa noticia, Teddy se deja llevar y acude al hotel de Koracick, lanzándose a sus brazos y besándole. En lugar de preguntar a Hunt, ha decidido actuar movida por el dolor, algo de lo que se arrepentirá, provocará nuevas disputas y reabrirá viejas heridas.

El amor sigue causando estragos entre nuestros protagonistas. No solo se ha roto la pareja formada por Amelia y Link y la de Meredith y Andrew, ahora parece que Owen y Teddy también tendrán problemas cuando su historia ya parecía encauzada. No son los únicos, Jo ha comprendido que Karev le ha dejado porque lo que le había dicho era mentira, pues no viajó junto a su madre. Desconocemos qué razón ha llevado a Alex a actuar de semejante forma, pero parece que esta incógnita se despejará en el próximo episodio. El avance señala que, por fin, tendremos la respuesta a la gran duda en un capítulo que supondrá la despedida definitiva de Alex Karev. Nos queda esperar a ver si la justificación está a la altura, pues es un personaje muy querido que merece una salida digna.