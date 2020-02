'Anatomía de Grey': Una nueva doctora llega para ayudar a DeLuca en el 16x13

La semana pasada en 'Anatomía de Grey' nos alejamos por un día del Grey-Sloan Memorial Hospital para asistir a una cena familiar en casa de Catherine y Richard. Lo que iba a ser una velada tranquila, en la que iban a anunciar a sus respectivos hijos que se separan, terminó convirtiéndose en una auténtica guerra. Catherine respondía a Webber comunicándole que iba a comprar el Pac North, el hospital en el que tanto ha estado trabajando Richard para sacarlo adelante. Asimismo, fuimos testigos de cómo Schmitt sacaba el valor suficiente para enfrentarse a su madre y disfrutar de su vida sin importar su orientación sexual, una fuerza aprendida de su fallecido tío, que estuvo escondido durante años.

Hacer todo lo posible

En este, y que en España podemos ver gracias a Fox Life, DeLuca sigue enfocado en encontrar el origen de la enfermedad que está arrebatándole la vida a Suzanne. Para ello, pide ayuda profesional a una experta en diagnósticos. Por su parte, Bailey y Jo prestan atención a Joey, un adolescente que ha terminado en el Grey-Sloan Memorial Hospital y tiene miedo de perder a sus hermanos de acogida. Además, Amelia espera ansiosa los resultados de la prueba de paternidad, una información que podría cambiar para siempre su relación con Link.

La doctora Riley en 'Anatomía de Grey'

El acercamiento entre Meredith y Andrew que vimos la semana pasada ha culminado con la pareja de nuevo junta. En lugar de alargar esta trama distanciándolos más, los guionistas han optado por cerrar de golpe todas las posibles dudas y dejar que el amor vuelva a triunfar. Teniendo otros frentes abiertos con la misma temática, quizá haya sido la mejor decisión. Además, de esta forma pueden centrar toda la atención de DeLuca en ayudar a resolver el caso de Suzanne, una madre que muestra varios síntomas pero que desconocen cuál es el origen de todos los males que presenta.

Se agradece que sigan poniendo interés en casos médicos insólitos o extraños, más todavía que introduzcan personajes como el de la doctora Lauren Riley, experta en medicina y con una sordera que no le impide ser la mejor en su campo. No podemos olvidar que se trata de una serie médica, por lo que es interesante ver cómo siguen desenvolviéndose cundo se topan con pacientes con enfermedades complicadas de tratar. En este caso, han añadido el factor de incluir a la primera doctora sorda que vemos en la ficción, demostrando que no existen barreras. De hecho, Riley parece tener la clave para ayudar a Suzanne, aunque eso implique poner en peligro su vida. Además, su carácter y sus artimañas para trabajan resultan interesantes, por lo que esperamos ver más tiempo a Riley por el hospital.

Por su parte, Bailey se encarga de un adolescente que ha sido trasladado al hospital junto a sus hermanos de acogida, pero a estos últimos se los ha tenido que llevar asuntos sociales. El joven está preocupado por la separación, pues él ha sido durante años el responsable de cuidar de sus hermanos pequeños. La historia remite directamente a la vida de Jo y Alex, por lo que la doctora se siente identificada y resulta de gran ayuda para el chico. Con esta historia la serie vuelve a hacer gala de su compromiso por visibilizar problemas sociales, un objetivo que lleva muchos años cumpliendo para tratar de ayudar a la sociedad poniendo en relieve este tipo de circunstancias que afectan a tantas personas en la vida real.

Jugando con los sentimientos

Koracick y Bailey en 'Anatomía de Grey'

Catherine es una mujer de armas tomar y con mucho poder gracias a su patrimonio, por lo que no le ha resultado muy complicado cumplir con su amenaza. Tal y como avisó, ha comprado el Pac North, tirando por tierra todo el esfuerzo de Richard y Alex por sacar ese hospital adelante. Ahora los trabajadores podrán unirse al equipo del Grey-Sloan Memorial Hospital, lo que nos permite tener a todos reunidos de nuevo bajo el mismo techo. Es un giro de los acontecimientos bastante acertado, pues se rompe esa separación que hacía que cada capítulo estuviese formado por muchas tramas. No obstante, el aire fresco que aportaba tenerles en centros diferentes desaparece con esta nueva unión.

Sin embargo, las cosas no van a ser como antes, pues quien ahora está bajo el mando es Tom Koracik. De hecho, si quieren conservar sus respectivos puestos van a tener que superar una entrevista con él, que tiene en su poder la capacidad de decisión. Después de ser ninguneado, Tom se ha tomado la venganza por su cuenta, jugando con los sentimientos y el trabajo de ellos, sobre todo de Hunt. Lo que no ha tenido en cuenta es que ellos forman una familia y, aunque tengan roces, van a apoyarse siempre. Dicho y hecho, con Bailey a la cabeza, se unen para dejarle las cosas claras a Koracick, que acepta la vuelta de Owen, Richard y Maggie a sus respectivos puestos anteriores.

Schmitt conmovido con su paciente en 'Anatomía de Grey'

Ajenos a lo que está sucediendo con sus superiores, Kim y Schmitt también tienen sus propios problemas personales. Desde que Schmitt se marchó del sótano de casa de su madre ha estado viviendo con su chico, pero la situación resulta un tanto incómoda para Nico, que le ha pedido que se busque su propio apartamento. Aunque es comprensible que necesiten su espacio, la noticia no ha sentado nada bien a Schmitt, que pensaba que su relación ya había llegado hasta ese punto. Mientras tanto, atiende el caso de dos ancianos que son el ejemplo más claro de amor verdadero. Ella tiene un cáncer incurable, pero él hace todo lo posible para que sus últimos días sean lo más felices posibles.

Conmovido por su historia, Schmitt decide aliarse con sus compañeros y organizar un baile en la cafetería para que su paciente y su pareja puedan disfrutar de una velada romántica y realizar un último baile juntos. Como la propia Meredith reconoce, se trata de una acción que ella habría realizado tiempo atrás, cuando era una residente que se involucraba al máximo con sus pacientes. Schmitt ha demostrado en más de una ocasión que es el sucesor natural de Grey, Karev, Yang y compañía, pues mantiene el mismo espíritu de cuando ellos eran los residentes. No lo vamos a negar, nos gusta ver que todavía quedan estos detalles que nos recuerdan a esos tiempos pasados en los que nos enamoramos de la serie.

El poder del miedo

Jo y Amelia conversan en 'Anatomía de Grey'

Hace unas semanas conocíamos la noticia de que el actor Justin Chambers dejaba para siempre 'Anatomía de Grey' después de formar parte del elenco desde el inicio de la serie. Su salida era un golpe para los seguidores de la ficción, pero más complicado era aceptar que no íbamos a verle despedirse como se merece un personaje que nos ha regalado tantos momentazos y que nos ha robado el corazón. Y lo que es peor todavía, su ausencia no se ha justificado de una forma razonable y creíble. Por el momento solo sabíamos que se había marchado de Seattle para resolver una serie de problemas familiares, sin embargo, en este capítulo han dado más pistas sobre su ausencia, motivos que no nos convencen para nada.

A raíz de una conversación entre Jo y Amelia, la mujer de Alex reconocía que su esposo no le devuelve las llamadas y que lo única información que tiene por su parte es que se encuentra pasando un bache y que necesita tiempo. El desconcierto y el miedo de Jo es notable, la pobre no comprende qué le está pasando a Alex. Lo mismo nos sucede a nosotros, pues es una actitud poco razonable teniendo en cuenta cómo ha actuado Karev en el pasado. Si eres seguidor de la serie sabrás de sobra que él jamás se marcharía sin justificación alguna, mucho menos desparecería sin decir nada, pues es una forma de actuar que él mismo ha recriminado a otras personas, entre ellas Izzie. No sabemos si tendremos más noticias sobre Karev pero, de momento, no están resolviendo nada bien esta trama.

Quien también está siendo presa del miedo y de las dudas es Amelia. Desde que supo que el bebé que espera podría ser de Owen y no de Link, está tomando decisiones poco acertadas. De nuevo vuelve a errar el tiro cuando decide mentir a Link afirmándole que esa misma noche va a recibir los resultados de la prueba de paternidad, una información que no va a tener porque todavía no ha tenido las agallas suficientes para realizarse el test. Si sigue por este camino va a perder definitivamente a Link, que ya ha tenido mucha paciencia con ella. El amor es evidente por ambas partes, pero no todo el mundo es capaz de superar las mentiras. Si Amelia quiere ser feliz de una vez por todas, va a tener que aprender a ser consecuente con sus acciones. Y no hay cosa que nos gustaría más que verla sonreír junto a ese bebé y Link, formando una familia feliz.