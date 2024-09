Por Joan Centelles Martínez |

'El hormiguero' comenzó la semana con una visita real, la de Victoria Federica. La hija de la infanta Elena se pasó por el espacio de Antena 3 el lunes 9 de septiembre para hablar de la nueva temporada de 'El desafío', en la que ha participado como concursante en su quinta edición y que emitirá la cadena a partir del próximo mes de enero. Aprovechando que 'El desafío' y 'El hormiguero' son de la misma productora, ya pudimos ver a la influencer en alguno de los retos, enfrentándose a la temida apnea o cruzando un recorrido prendida en llamas.

Pablo Motos y Victoria Federica en 'El hormiguero'

. Aprovechando la celebración, y tras hablar de su participación en el concurso, Pablo Motos quiso "salirse" de las preguntas habituales que suele hacer en su programa y optó por otras para que la audiencia la conociera mejor. Entre ellas, cómo había llevado el ser famosa desde el mismo día en que nació. "", le preguntó curioso Motos. "", reconoció la invitada.

Momentos después, siguió contando cómo fue la primera etapa de su vida, en la que explicó que estuvo rodeada de guardaespaldas desde que nació. "Los llevé hasta que cumplí los 18 años, lo viví bastante bien pero en la adolescencia me sentía un poco agobiaba, aunque los adoraba y aún sigo teniendo relación con muchos de ellos (...) Cuando me los encuentro por ahí en otros servicios les abrazo, pero me quitan porque están trabajando", bromeaba sobre la buena relación que tenía con ellos.

Pablo Motos y Victoria Federica en 'El hormiguero'

A colación de esto, el presentador le preguntó cómo fue el primer día en el que fue "libre" y ya no era necesario que la escoltaran, momento en que contó una curiosa anécdota del mismo día en que cumplió su mayoría de edad. "Lo recuerdo perfectamente. Les llamé y me dijeron que ya no podían estar. Después me fui acostumbrando y bien, pero los eché mucho de menos", explicó la invitada, que reconoció que sigue teniendo relación con ellos.

¿Qué es lo que más le gusta de España?

Otro de los aspectos por los que le preguntó el presentador valenciano fue por sus gustos. "¿Qué es lo que más te gusta de España?", le lanzó Motos. "De España me gusta todo", comenzó explicando, aunque después se mojó al destacar "el estilo de vida, la gastronomía, el clima, las culturas que tenemos". Respecto a su comida favorita, comentó: "Este verano me he aficionado a la fideuá con mucho socarrat y alioli".