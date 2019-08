'Will & Grace' ficha a Demi Lovato para su temporada final

Todo llega a su fin. En el caso de 'Will & Grace', ese destino inevitable tendrá que ser asumido por segunda vez con la undécima temporada, que será la última de su longevo recorrido. Para estar a la altura de las circunstancias, los responsables de la ficción de NBC están haciendo todo lo posible para que el desenlace sea una montaña rusa de emociones, lo cual implica entusiasmar al público con fichajes ilusionantes.

Demi Lovato en 'From Dusk Till Dawn: The Series'

Con ese empeño en mente, la comedia se ha asegurado los servicios de Demi Lovato, que interpretará a Jenny durante tres episodios. Por el momento, no hay detalles de cómo será este personaje, más allá de que irrumpirá en la vida de Will "de manera inesperada". Según informa Entertainment Weekly, la tercera temporada de este revival llegará en algún momento de 2020, en plena midseason de NBC.

Esta entrega final constará de 18 episodios, por lo que habrá margen para integrar más apariciones especiales con las que acompañar a Eric McCormack y Debra Messing en sus últimas apariciones como Will Truman y Grace Adler. A pesar de este final, NBC ya ha apostado fuerte por su nueva tanda de comedias -'Perfect Harmony' y 'Sunnyside'-, que se estrenarán en septiembre.

Decisión consensuada

La decisión de dar fin a 'Will & Grace' fue comunicada por NBC en julio, cuando los creadores de la ficción ofrecieron un comunicado con el que mostraron su total acuerdo con la cadena y justificaron esta medida: "Pensamos en los episodios de 'Will & Grace' como Karen Walker piensa acerca de los martinis: 51 no son suficientes, 53 son demasiados. Por eso, después de consultarlo con el reparto, hemos decidido que esta será la temporada final de 'Will & Grace'."