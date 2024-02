Yildiz, Sahika y Ender reciben un mensaje amenazador en 'Pecado original'

Por Redacción |

'Pecado original' sigue adelante con sus tramas para mostrar cómo continúan las historias de estos personajes. En el episodio del 20 de febrero ya vimos cómo por fin Çagatay conseguía sacar tiempo para hacer un plan muy especial con Yildiz. Al mismo tiempo, el joven empresario se reunía por sorpresa con su padre por obra de Yildiz y Asuman, que organizaban este encuentro. No obstante, no salía del todo bien, dado que Hasan le explicaba que lo tuvo que abandonar porque no podía continuar conviviendo con Feride.

¿Qué pasará el jueves?

Este no es el único dolor de cabeza de Hasan, dado que ve cómo. Al final, acaba reuniéndolos para pedirles que dejen a un lado todos sus conflictos para intentar afectar lo menos posible a la empresa. Al mismo tiempo,a través de un evento cultural.

En el episodio del jueves 22 de febrero, la cita entre Çagatay y Yildiz no transcurre como esta había imaginado. El joven le confiesa que no es un hombre clásico y que no está entre sus planes casarse. Esto provoca la decepción de ella, pues no se esperaba esa confesión. Además, se le suma que el mejor amigo de Çagatay quiere conquistarla.

En lo que trata de descubrir la verdad en su corazón, Yildiz recibe un mensaje amenazante, al igual que Sahika y Ender. En él, alguien les escribe: "Sé lo que habéis hecho". Tras una investigación, descubren que quien intenta chantajearlas es Halit, que quiere conseguir dinero tras perder su trabajo. Por otro lado, pese a la conversación que Hasan tuvo con ellos, Sahika no está dispuesta a dejar pasar su afrenta con Mert y quiere extender el rumor de que fue su amante y que él todavía está obsesionado con ella.