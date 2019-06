El zasca de Belén Esteban a Makoke por Hacienda en 'Sábado deluxe'

Makoke lleva ya un tiempo estando en el ojo del huracán. Desde que rompiese con Kiko Matamoros meses atrás, la colaboradora televisiva ha sido la auténtica protagonista de la actualidad del mundo del corazón. Lo que pocos esperábamos es que su paso por 'GH VIP' meses atrás la iba a ayudar a encontrar el amor tras su ruptura con el Defensor del Espectador de 'Sálvame naranja'. Allí afianzó su amistad con Tony Spina, una unión que tiempo después se ha convertido en una verdadera historia de amor. Ambos visitaron juntos 'Sábado deluxe' este 1 de junio para explicar cómo ha surgido esta relación y para dejar claro que sí, están completamente enamorados.

Makoke y Belén Esteban en 'Sábado deluxe'

Pese a las acusaciones de montaje de Rafa Mora, el "poliDeluxe" de Conchita dejó claro que lo contaban era real: sí son pareja y están enamorados de verdad. Pero lo que poco podía esperar Makoke es que lo que debía terminar como una noche tranquila por haber contado toda la verdad iba a terminar con un broncón con Belén Esteban. La Princesa del Pueblo que ya ultima todos los preparativos para su esperada boda le echó en cara a Makoke que pese a la gran deuda que a día de hoy tiene con Hacienda esté viviendo en una casa que genera tantos gastos y que además es carísima; una queja que compartió parte del público presente en plató, que no dudó en aplaudir en todo momento a Esteban.

Makoke le rebate: "No es así"

"Me parece una vergüenza que vivas en una casa de la Finca si debes un millón de euros a Hacienda", afirmó tajante Belén Esteban a Makoke. La que fuese azafata del Sorteo de la ONCE en Telecinco no dudó en mostrarse totalmente indignada a lo que le estaba diciendo la colaboradora: "Me parece muy bien tu discurso, pero eso no es así". Esta explicó que la casa en la que está viviendo sigue en venta por 1,8 millones de euros; es decir, 800.000 euros más que el precio que tenía cuando ella y Matamoros la compraron. La intención de esta por tanto es rentabilizar la inversión y poder saldar la deuda que tiene con Hacienda con este pago.

Cabe recordar que Hacienda le reclama un millón de euros, tal y como explicó Belén. De esta forma, si consigue vender el hogar, le sobraría casi un millón de euros para poder adquirir otra vivienda y así iniciar una nueva vida sin necesidad de contraer una nueva deuda con ninguna entidad bancaria. Pese a ello, Belén sigue sin entender que ella esté a día de hoy viviendo en ese lugar de 600 metros cuadrados y cinco piso y en el que ya se ha instalado Spina a vivir con ella, dando a entender que no hay mucha intención de abandonar el lugar en un corto periodo de tiempo.