Aída Nízar, el fichaje bomba de 'Ni que fuéramos Shhh' para el estreno de su segunda temporada

'Ni que fuéramos Shhh' volverá a la parrilla de Ten el próximo lunes 2 de septiembre. Lo hará con una segunda temporada cargada de novedades, tal y como prometieron antes de iniciar sus vacaciones, y ya conocemos la primera de ellas. Tal y como han confirmado a través de una promo, esta nueva etapa contará con un nuevo fichaje, que en su día fue un rostro habitual del extinto 'Sálvame'. Se trata ni más ni menos que de Aída Nízar, que se une al plantel de colaboradores en esta segunda temporada.

Tan solo un día antes de esta confirmación, Fabricantes Studio publicó en sus redes sociales una pista sobre esta nueva incorporación que no pasó desapercibida. "Mi director me dijo: No te pago para tanto", aparecía en una de las publicaciones. Los más avispados no tardaron en darse cuenta de qué se trataba. Raudos y veloces, varios usuarios rescataron unas imágenes de Nízar durante su entrevista con Jesús Quintero en las que pronunciaba esta misma frase. "El consejo sabio que yo no supe valorar de uno de mis maestros en el ámbito de la comunicación era: 'Aída, no te pago para tanto'", expresaba la televisiva en su charla con Quintero.

De esta forma, Nízar vuelve a la pequeña pantalla para sumar un nuevo proyecto a su carrera televisiva, después de un tiempo alejada de ella. Se dio a conocer en la quinta edición de 'Gran Hermano' en 2007 y, tras ser la primera expulsada del concurso de Telecinco, apareció en diferentes programas, entre ellos, 'Crónicas marcianas'. La vallisoletana también se convirtió en una de las tertulianas de programas como 'A tu lado' o 'TNT'. En 2011 puso rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes' y en 2017 volvió a la casa de Guadalix de la Sierra para concursar en la quinta edición de 'GH VIP'. En todos estos años también fue una habitual de 'Sálvame', ejerciendo de reportera en la sección llamada, precisamente, "Sálvese quien pueda", como el spin-off que el programa tuvo en Netflix años más tarde. Además, protagonizó divertidas entrevistas en su versión 'Deluxe' en varias ocasiones. De esta forma, a partir del lunes 2 de septiembre, volverá al universo 'Sálvame' y coincidirá con los que en su día ya fueron sus compañeros en Telecinco.