ENTREVISTA

Atyat (Benidorm Fest 2026): "Soy profesora en un colegio y soy como Hannah Montana"

La cantante presenta 'Dopamina' y avanza detalles sobre la puesta en escena que veremos en el certamen musical de RTVE.

19.136

Héctor AlabadíPublicado: Sábado 31 Enero 2026 10:39

Titulares de Atyat

  • "Estoy muy emocionada porque no queda nada para que comience el Benidorm Fest 2026"
  • "Soy profesora en un colegio y soy como Hannah Montana"
  • "Me he cambiado en el taxi porque tenía esta entrevista y vengo desde el colegio"
  • "Estoy entre el cole y la música, pero gracias al Benidorm Fest 2026 se me están abriendo puertas"
  • "Espero que me apoyen las familias de mi alumnos en la semifinal"
  • "El estilo de 'Dopamina' me acompaña desde siempre, que es lo latino y lo árabe"
  • "Dellacruz me dice que trabaje y no pierda el foco porque el Benidorm Fest es mi oportunidad"
  • "No tenía nada que pensarme sobre trabajar con Sergio Jaén en el Benidorm Fest 2026"
  • "En mi actuación habrá baile y mucha parte exótica"
  • "Habrá algún elemento escénico en la puesta en escena"
  • "Ojalá mi candidatura esté en la final del Benidorm Fest 2026 porque para mí es un sueño estar aquí"
  • "Ya me siendo ganadora por estar en el Benidorm Fest como artista emergente"
  • "El Benidorm Fest ha llegado en el momento indicado, cuando no sabía si seguir o no"
  • "Radiotelevisión Española ha hecho lo que tenía que hacer con el Festival de Eurovisión 2026"
  • "'Dopamina' es una canción muy eurovisiva y fue la intención con la que se hizo"

