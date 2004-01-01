Atyat (Benidorm Fest 2026): "Soy profesora en un colegio y soy como Hannah Montana"

Publicado: Sábado 31 Enero 2026 10:39|
Benidorm Fest
2022 - Act
España
Titulares de Atyat
- "Estoy muy emocionada porque no queda nada para que comience el Benidorm Fest 2026"
- "Soy profesora en un colegio y soy como Hannah Montana"
- "Me he cambiado en el taxi porque tenía esta entrevista y vengo desde el colegio"
- "Estoy entre el cole y la música, pero gracias al Benidorm Fest 2026 se me están abriendo puertas"
- "Espero que me apoyen las familias de mi alumnos en la semifinal"
- "El estilo de 'Dopamina' me acompaña desde siempre, que es lo latino y lo árabe"
- "Dellacruz me dice que trabaje y no pierda el foco porque el Benidorm Fest es mi oportunidad"
- "No tenía nada que pensarme sobre trabajar con Sergio Jaén en el Benidorm Fest 2026"
- "En mi actuación habrá baile y mucha parte exótica"
- "Habrá algún elemento escénico en la puesta en escena"
- "Ojalá mi candidatura esté en la final del Benidorm Fest 2026 porque para mí es un sueño estar aquí"
- "Ya me siendo ganadora por estar en el Benidorm Fest como artista emergente"
- "El Benidorm Fest ha llegado en el momento indicado, cuando no sabía si seguir o no"
- "Radiotelevisión Española ha hecho lo que tenía que hacer con el Festival de Eurovisión 2026"
- "'Dopamina' es una canción muy eurovisiva y fue la intención con la que se hizo"