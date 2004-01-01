ENTREVISTA

Atyat (Benidorm Fest 2026): "Soy profesora en un colegio y soy como Hannah Montana"

La cantante presenta 'Dopamina' y avanza detalles sobre la puesta en escena que veremos en el certamen musical de RTVE.

4 Titulares de Atyat "Estoy muy emocionada porque no queda nada para que comience el Benidorm Fest 2026"

"Soy profesora en un colegio y soy como Hannah Montana"

"Me he cambiado en el taxi porque tenía esta entrevista y vengo desde el colegio"

"Estoy entre el cole y la música, pero gracias al Benidorm Fest 2026 se me están abriendo puertas"

"Espero que me apoyen las familias de mi alumnos en la semifinal"

"El estilo de 'Dopamina' me acompaña desde siempre, que es lo latino y lo árabe"

"Dellacruz me dice que trabaje y no pierda el foco porque el Benidorm Fest es mi oportunidad"

"No tenía nada que pensarme sobre trabajar con Sergio Jaén en el Benidorm Fest 2026"

"En mi actuación habrá baile y mucha parte exótica"

"Habrá algún elemento escénico en la puesta en escena"

"Ojalá mi candidatura esté en la final del Benidorm Fest 2026 porque para mí es un sueño estar aquí"

"Ya me siendo ganadora por estar en el Benidorm Fest como artista emergente"

"El Benidorm Fest ha llegado en el momento indicado, cuando no sabía si seguir o no"

"Radiotelevisión Española ha hecho lo que tenía que hacer con el Festival de Eurovisión 2026"

"'Dopamina' es una canción muy eurovisiva y fue la intención con la que se hizo"

