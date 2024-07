Canal Quickie |

Belén Esteban estaba recordando en 'Ni que fuéramos Shhh' que lleva 6 años esperando a que se celebre el juicio con Toño Sanchís, a lo que Kiko Matamoros ha contestado "más vais a esperar para ganar una Champions". "A mí lo que me interesa es que gane España el domingo, guapo, que estás siempre dando por culo con el Atleti, pesado", contestaba Esteban refiriéndose a la final de la Eurocopa. "¿Qué forma es esa de hablar? ¿Qué van a pensar tus seguidores?", la chinchaba Matamoros.

"Hoy no está Víctor Sandoval y tiene que ir a por mí, pero vamos yo le pego tres gritos que lo dejo muerto", se defendía la colaboradora. Cuando María Patiño ha intentado lidiar, Esteban ha hecho un alegato animando a la Selección Española para el partido. "Que este señor no venga a celebrarlo, porque si no, nos va a joder la celebración", volvía a cargar contra Matamoros haciéndole una peineta.

Mientras la cámara enfocaba a Patiño, Matamoros ha hecho sonar el himno de España haciendo estallar a Esteban: "Valldeperas me voy, yo sé por qué lo hace, escucha que me voy". El director no entendía el enfado de la colaboradora, por lo que ella daba una discreta explicación: "Acuérdate hace cuatro días la que montó". Matamoros negaba su acusación.