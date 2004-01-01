Fernando S. Palenzuela |

La segunda semana de 'La isla de las tentaciones' se ha metido ya a fondo en las parejas. Después de varios días de fiesta en donde hemos visto cómo los participantes van estableciendo una relación con sus tentadores, se han celebrado las primeras hogueras. De momento, solo hemos visto al completo la de las chicas, pero el avance de la de los chicos pinta fuerte.

En estos días, Lorenzo y Nieves fueron la pareja que por consenso decidieron que debía ser la expulsada después de que todos se saltaran las normas. Ellos vivieron su hoguera de las consecuencias en la que Nieves finalmente decidió marcharse con Lorenzo. Pero mientras eso pasaba en un lado de la isla, en otro Claudia iba a más con Gerard y acababa besándose en el jacuzzi. Además, la participante no se arrepentía de lo que acababa de suceder.

Por otro lado, Helena ha comenzado a tentarse con Barranco, aunque de momento piensa que es un vendehumo y no termina de fiarse de él. Juanpi también ha cambiado de tentadora, pasando de Érika a Mara, mientas que Sandra va dando pasos adelante con Andrea. Para terminar, en el final de la hoguera de las chicas han confirmado que Álvaro y Mayeli son la nueva pareja que se suma a la experiencia.