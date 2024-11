Crossover de 'La revuelta' y 'Ni que fuéramos': Jorge Ponce visita el plató y Kiko Matamoros le exige su caché

Ten |

En la tarde del 8 de noviembre de 2024, los espectadores de Ten y Canal Quickie en YouTube presenciaban un nuevo crossover entre 'La revuelta' y 'Ni que fuéramos Shhh'. Tras la visita de Belén Esteban y María Patiño, el plató del formato producido por Fabricantes Studio ha recibido la visita de Jorge Ponce, uno de los colaboradores estrella del programa presentado por David Broncano.

El cómico y guionista ha irrumpido en el plató de 'Ni que fuéramos Shhh' para hablar de su documental de Prime Video titulado 'Medina: El estafador de famosos', que cuenta cómo un hombre se ha pasado los últimos 20 años timando pequeñas cantidades de dinero a famosos y celebrities de televisión. Nada más entrar en las instalaciones de 'Ni que fuéramos', Kiko Matamoros le ha recibido con una exigencia clara: que le paguen desde 'La revuelta' los derechos de imagen por nombrarle y poner su imagen en el programa del ente público.

"10 y 11 veces que bien han sacado mi imagen o bien me han nombrado en este programa de éxito. Este señor es uno de los responsables del programa, de los que cobran. Son 14 millones que recibís y creo que me merezco algo de eso", le echaba en cara el colaborador de 'NQF'. "Es más divertido que denuncies. Imagínate", le animaba Ponce, en clave de su característico humor. "Si denuncio no voy a pedir 1.600, voy a pedir 16.500 euros", añadía Matamoros, entre risas.