Tráiler de la cuarta temporada de 'The Outpost', que llega a The CW el 15 de julio

Talón, el personaje de Jessica Green, regresa con fuerza para vengar a su familia.

The CW

La serie de ciencia ficción 'The Outpost' regresa a The CW con su cuarta temporada. Jessica Green volverá a ser Talón, la guerrera protagonista de esta historia, que cuenta con poderes sobrenaturales y se encuentra luchando por vengar la muerte de su familia. La ficción fue producida por SyFy International y después la adquirió The CW, que se ha encargado de producir el resto de las temporadas.

La serie sufrió retrasos en su tercera temporada por culpa del coronavirus. Estaba previsto que se estrenará en verano de 2020, pero, finalmente, hubo que esperar a marzo de 2021 para disfrutar de las nuevas aventuras de Talón. The CW ha lanzado el adelanto de la cuarta temporada de la serie, que llegará a la cadena el 15 de julio de 2021. Todavía no se sabe cuándo llegará esta nueva entrega al territorio español, ya que la tercera temporada finalizó su emisión en España en enero.

Los actores y actrices Jake Stormoen (Capitán Garret Spears), Anand Desai-Barochia (Janzo) y Reece Ritchie (Zed) vuelven a la producción, protagonizando la serie junto a Green. De momento, no se han anunciado nuevas incorporaciones al reparto. En esta cuarta temporada, Talón se enfrentará a nuevas amenazas que pondrán a prueba su fortaleza.