Disney+ anuncia una nueva temporada de 'Malcolm in the Middle' con el reparto original

Por Alejandro Rodera

Disney+ mantendrá engrasada la maquinaria de la nostalgia. En su afán por recuperar éxitos del pasado para el disfrute del público del presente, la plataforma añil ha dado luz verde a una nueva temporada de 'Malcolm in the Middle' que constará de cuatro episodios. Como no podía ser de otra manera, en este revival estarán presentes algunas de las principales estrellas del reparto original, así como varios de los responsables creativos de la sitcom que se emitió entre enero del 2000 y mayo del 2006.

El reparto de 'Malcolm in the Middle'

De hecho,, ya que los perfiles oficiales de Disney+ en las diversas redes sociales han recurrido a mensajes grabados por Frankie Muniz Jane Kaczmarek para comunicar la buena nueva. "", ha expresado Muniz, que interpretó al protagonista titular durante las siete temporadas que vieron la luz en Fox.

"Han pasado 25 años desde que estrenamos 'Malcolm in the Middle'. Estoy tan emocionado... que puede que me haya hecho pis, solo un poquito. Disculpad", ha asegurado, recuperando el tono de Hal, Cranston, que ha sido uno de los intérpretes más vocales con respecto al revival a lo largo de los últimos años. Por su parte, Kaczmarek, que volverá a dar vida a Lois, se ha mostrado entusiasmada por volver a dar vida a la vehemente matriarca: "Qué maravilla que pueda gritar a ese niño de nuevo. Tenemos muchas ganas de volver a juntarnos y ver qué ha sucedido con esta familia".

They're back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M — Disney+ (@DisneyPlus) December 13, 2024

Reencuentro familiar

Los tres actores serán los principales protagonistas de esta entrega especial, aunque no serán los únicos. La trama de esta temporada girará en torno a Malcolm y su hija, que se verán envueltos en la espiral de caos familiar de la serie original cuando Hal y Lois les inviten a la fiesta con motivo del 40º aniversario de su boda. Según Deadline, lo más probable es que Christopher Masterson y Justin Berfield, que interpretaron a Francis y Reese, también reciban sus respectivas invitaciones para participar en el reencuentro.

Por su parte, el caso de Erik Per Sullivan, que dio vida a Dewey, es más peliagudo, ya que se retiró del mundo de la interpretación en 2010 y desde entonces se ha alejado de la vida pública. Quienes sí tienen su plaza asegurada son el creador Linwood Boomer y el director Ken Kwapis, que estarán al frente de esta producción de 20th Television y New Regency.