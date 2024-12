Por Pablo Fernández Pérez |

'La revuelta' no se libra de polémicas, cuando no le vienen de un sitio, le vienen de otro. En el programa del 11 de diciembre, David Broncano comenzó a bromear con Grison acerca de su buena forma física y le dijo que podría presentarse a las pruebas de Policía Nacional. "Yo ahora mismo corro delante de un Policía Nacional y tengo que estar esperando para que me quiten la china. Tengo que decirle: 'Venga, tronco, date prisa, coño", decía el músico, generando la risa en todo el plató.

Grison en 'La revuelta'

, continuaba la broma Grison, y añadía: "Hay que estudiar para eso...". También, cuando le decían que, él contestaba:. Más tarde, al enterarse de que las pruebas de Policía, añadía:

Tras estas bromas, los sindicatos de la Unión Federal de Policía (UFP) y JUPOL han mostrado en redes su descontento ante lo dicho en el programa. "Cuando queráis ponemos nuestra formación sobre la mesa para que habléis con conocimiento de causa. Cuando queráis hablamos de nuestros controles y estricta normativa sobre el consumo de drogas y las graves consecuencias por su consumo. Cuando queráis hablamos de las unidades con pruebas físicas exigentes y con 'reválidas' para continuar", publicaba la UFP en su perfil oficial de X.

Contestación con ataque incluido

El tweet no solo contestaba a las bromas de Grison, sino que también sumaban ataques a los miembros de 'La revuelta': "Cuando queráis hablamos de nuestras pruebas de acceso que difícilmente pasaríais. Cuando os reís de la Policía Nacional os reís de 70.000 hombres y mujeres y de miles de aspirantes que cada año quieren formar parte de este estilo de vida". Pero la frase lapidaria con la que concluían fue la siguiente: "Os reís... pero no hacéis gracia".