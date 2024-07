'Drag Race España' lo apuesta todo al blanco y negro en el teaser de su cuarta temporada

Atresmedia |

'Drag Race España' ya anuncia su cuarta temporada con la que llegará con una nueva tanda de reinas, tras su nostálgico 'Drag Race España: All Stars'. La franquicia siempre opta por estéticas muy originales y diversas entre sí para cada temporada después de los colores pastel de la primera temporada, la estética deportiva de la segunda, la galáctica de la tercera y los colores patrios del 'All Stars', la cuarta entrega ha apostado todo al blanco y negro.

En el primer póster ya se podía ver a Supremme de Luxe asomándose por una cerradura, que en este breve teaser vuelve a aparecer junto a un universo psicodélico en blanco y negro que recuerda a 'Alicia en el país de las maravillas'. Otra interpretación sería que la estética sea el animal print de cebra que envuelve el logo al final y que seguro que ha utilizado más de una reina para su look promocional.

Todavía no está confirmada ni la fecha de estreno, ni la del 'Meet the queens' y el vídeo lo cierra la etiqueta de "muy pronto". Por la experiencia de las temporadas previas, la franquicia española suele ir revelando datos de mes en mes, por lo que podría estimarse que el 'Meet the queens' se estrenase entre finales de agosto y principios de septiembre y que a partir de ahí la temporada llegase entre finales de septiembre y principios de octubre.