'Entre tierras' anuncia la fecha de estreno de su segunda temporada en Atresplayer

Atresplayer arrancó el año con 'Padre no hay más que uno, la serie' y avanzará en su línea de comedia con 'Rafaela y su loco mundo', pero en el tercer mes del año cambiará de tercio para saltar al drama más intenso con 'Entre tierras'. La ficción liderada por Megan Montaner, que logró un gran recibimiento tanto en abierto como en streaming, volverá con su nueva temporada, que ya tiene fecha de estreno: el 15 de marzo.

La plataforma de Atresmedia ha fijado esa fecha con un breve avance en el que se puede ver al personaje de Montaner, María, junto a su querido Manuel en un momento de paz y ensoñación. En realidad, esta tanda se ubicará casi dos décadas después de la pérdida de Manuel, en un momento en el que María se enfrentará a más conflictos y desafíos mientras intenta que sus hijos no se alejen de la familia.

En esta ocasión, el elenco está completado por Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro o Carlos Serrano-Clark. La producción realizada en colaboración con Boomerang TV regresará con diez nuevos episodios escritos por Susana López Rubio, Juan Beiro y Joaquín Santamaría y dirigidos por Humberto Miró, Salvador Garcia Ruiz y David Montoya, que más adelante se verán en Antena 3.