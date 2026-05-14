'La isla de las tentaciones' lidera con un 14,9% y 'Barrio Esperanza' cae al 7,7%

Audiencias Miércoles 13 de Mayo de 2026
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Buen movimiento de Telecinco al retirar 'First Dates: Gourmet' y apostar por una noche completamente centrada en 'First Dates', en el access, y 'La isla de las tentaciones', en prime time. El reality se convierte en lo más visto del prime time al firmar un 14,9% y rozar el millón de espectadores, mejorando casi cinco puntos respecto al dato que marcaban las citas hace una semana.
La segunda posición de la noche es para 'Mask Singer: adivina quién canta', que reúne a casi 900.000 espectadores y un 12,4%. El formato de Antena 3 apenas pierde tres décimas respecto al miércoles pasado y continúa manteniéndose como una de las ofertas más estables del prime time.
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En cambio, la gran perjudicada de la noche es 'Barrio Esperanza'. La serie de La 1 cae hasta un 7,7% y 665.000 espectadores, perdiendo 2,1 puntos en una semana y quedando incluso empatada en share con 'La noche de Aimar' en laSexta. El programa presentado por Aimar Bretos firma precisamente una de las mayores subidas de la jornada al crecer 3,3 puntos con las entrevistas a El Gran Wyoming y María del Monte.
Peor suerte corre '100% Únicos' en Cuatro, que no consigue atraer al público y se queda con un 3,7%, cayendo 1,7 puntos respecto al miércoles anterior. Por su parte, 'El juicio' en La 2 mantiene exactamente el mismo resultado de la semana pasada con la entrega titulada "¿Es lícito hacer negocio con la vivienda?".
En el access prime time, 'El hormiguero' continúa sin rival. La visita de David Bisbal lleva al programa de Pablo Motos hasta un 14,5% de cuota de pantalla, mejorando además dos décimas en comparación con hace siete días. La segunda posición vuelve a ser para 'La revuelta', que anota un 10,7% y sube un punto respecto a la semana pasada.
También mantiene un buen rendimiento 'Horizonte', que mejora tres décimas y sigue consolidándose en el access de Cuatro. Por detrás, 'El intermedio' alcanza un 7% y protagoniza una subida de 1,4 puntos en una semana.
Cabe destacar además el resultado de la entrevista de Josep Pedrerol a Florentino Pérez en laSexta con motivo de la convocatoria de elecciones en el Real Madrid. El especial registra un 6,8% y 759.000 espectadores, mejorando en 2,7 puntos el dato que marcó 'laSexta clave' hace siete días.
Prime time
La revuelta 1.345.000 10,7%
Barrio Esperanza 665.000 7,7%
Trivial Pursuit543.000 4,8%
Cifras y letras825.000 6,5%
El juicio 229.000 2,1%
El hormiguero 1.830.000 14,5%
Mask Singer: adivina quién canta895.000 12,4%
First Dates470.000 4,1%
Horizonte1.047.000 8,4%
100% Únicos289.000 3,7%
First Dates1.092.000 8,7%
La isla de las tentaciones979.000 14,9%
Florentino Pérez759.000 6,8%
El intermedio886.000 7,0%
La noche de Aimar 609.000 7,7%
Late night
- 'Mask Singer: detrás de la máscara' se deja 2,4 puntos en una semana
- Las reposiciones de 'Barrio Esperanza' se mantienen estables en La 1
- 'Supervivientes: diario' nota el arrastre de 'La isla de las tentaciones' y sube 6,4 puntos
Barrio Esperanza 231.000 6,0%
Barrio Esperanza 96.000 4,9%
Documentos TV 70.000 1,4%
Elena Francis: la primera influencer46.000 1,9%
Mask Singer: detrás de la máscara337.000 10,0%
Mask Singer: adivina quién canta133.000 6,2%
100% Únicos133.000 4,2%
En el punto de mira 66.000 3,8%
Supervivientes: diario469.000 18,4%
Gran Madrid Show196.000 10,3%
La noche de Aimar 80.000 2,8%
Sobremesa y tarde
- 'La promesa' sube 1,3 puntos en una semana y se convierte en lo mejor de la tarde de La 1
- 'Sueños de libertad' mejora cuatro décimas en siete días
- 'Todo es mentira' se deja 1,5 puntos respecto al pasado miércoles
Directo al grano799.000 9,8%
Valle Salvaje703.000 10,1%
La promesa926.000 13,2%
Malas lenguas825.000 10,7%
Aquí la Tierra1.135.000 12,4%
Saber y ganar639.000 7,0%
Grandes documentales298.000 3,7%
Belleza septentrional 316.000 3,8%
Animales extraordinarios de Australia265.000 3,5%
Malas lenguas503.000 7,2%
Sukha136.000 1,8%
Trivial Pursuit206.000 2,3%
Sueños de libertad1.229.000 14,3%
Y ahora Sonsoles738.000 10,2%
Pasapalabra1.658.000 18,4%
Todo es mentira525.000 6,5%
Lo sabe, no lo sabe368.000 5,2%
El tiempo justo678.000 8,6%
El diario de Jorge643.000 9,1%
¡Allá tú!870.000 10,1%
Zapeando523.000 6,2%
Más vale tarde356.000 5,0%
Mañana
- 'La hora de La 1' se mantiene imbatible a primera hora de la mañana (+1,7)
- 'El programa de Ana Rosa' cae nueve décimas en una semana
- 'Espejo público' mejora siete décimas respecto al miércoles anterior
La hora de La 1413.000 19,5%
Entrevista 448.000 20,3%
Mañaneros 360552.000 17,6%
Entrevista 716.000 19,7%
Mañaneros 360989.000 12,2%
Arqueomania 27.000 2,3%
Flash moda21.000 1,3%
El año salvaje en África 55.000 2,8%
Página 2 32.000 1,5%
Aquí hay trabajo39.000 1,7%
La aventura del saber22.000 0,9%
Stanley Tucci recorriendo Italia 11.000 0,4%
Hoteles gourmet57.000 2,2%
El western de La 2 91.000 2,7%
El cazador110.000 1,9%
El cazador215.000 2,4%
Espejo público340.000 12,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 749.000 16,0%
La ruleta de la suerte1.522.000 21,0%
¡Toma salami! 14.000 0,9%
Alerta cobra 25.000 1,3%
Alerta cobra 42.000 2,0%
Alerta cobra 62.000 2,6%
En boca de todos257.000 8,1%
La mirada crítica196.000 10,2%
El programa de AR329.000 13,6%
Vamos a ver368.000 10,8%
El precio justo643.000 9,8%
Aruser@s el humorning201.000 12,9%
Aruser@s330.000 14,2%
Al rojo vivo320.000 8,6%
Entrevista 460.000 8,6%
Informativos
La sobremesa del miércoles confirma el dominio absoluto de 'Antena 3 noticias 1', que repite su 23,8% de hace siete días y se mantiene como líder destacado con más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Donde sí hay movimiento es en el bloque de las 15:00: 'Informativos Telecinco 15:00' sube +0,9 puntos hasta el 10,3%, mientras que 'Noticias Cuatro 1' retrocede -0,9 puntos hasta el 7,6%. La otra caída notable en esta franja es la de 'laSexta noticias 14h', que pierde -1,9 puntos respecto al miércoles anterior y se queda en un 7,9%.
En la noche, el dato más llamativo es el de 'Telediario 2', que escala +1,5 puntos hasta el 13,0% y refuerza el segundo puesto de La 1 en la franja nocturna. 'Antena 3 noticias 2' también mejora ligeramente, sumando +0,7 puntos para consolidar su liderazgo con un 17,9%. En el lado contrario, 'laSexta noticias 20h' acusa una bajada de -1,0 punto hasta el 5,9%, y 'Informativos Telecinco 21:00' sube tímidamente +0,7 puntos hasta el 8,5%, insuficiente para recortar distancias con los líderes.
Informativo territorial 1803.000 13,4%
Telediario 11.370.000 14,6%
Informativo territorial 21.002.000 10,8%
Telediario 21.441.000 13,0%
Noticias de la mañana269.000 14,3%
Antena 3 noticias 12.219.000 23,8%
Antena 3 noticias 22.013.000 17,9%
Noticias Cuatro 1528.000 7,6%
El desmarque Cuatro 1341.000 3,7%
Noticias Cuatro 2444.000 5,3%
El matinal130.000 10,0%
Informativos Telecinco 15:00961.000 10,3%
Informativos Telecinco 21:00932.000 8,5%
laSexta noticias 14h654.000 7,9%
laSexta noticias: Jugones514.000 5,5%
laSexta noticias 20h503.000 5,9%