El canal de la Televisión Pública presenta una programación que abarca desde música y arte, hasta espacios de viajes o filosóficos.

RTVE

La 2 da la bienvenida al 2022 por todo lo alto. La cadena de la corporación pública comparte tres de sus dígitos con el nuevo año y eso es razón más que suficiente para que, desde el canal, quieran ofrecer una programación de calidad, para públicos de cualquier edad y que abarque todos los sectores. Así, desde programas de música y arte hasta otros más filosóficos, pasando antes por viajes y entretenimiento.

La 2 inaugura por todo lo alto "el año del 2" en esta promo. 365 días en los que míticos programas como 'Cachitos de hierro y cromo' o 'Saber y ganar' llenarán la programación del canal de televisión con el ánimo de ilusionar a todos los espectadores. Además, junto a estos dos formatos, también se combinan la segunda temporada de 'El condensador de Fluzo'; otros de viajes como 'Castillos de leyenda' o 'Senderos del mundo' y una gran apuesta por el cine nacional e internacional de cualquier época. 'Caminos del flamenco', 'Arqueomanía', 'Family run. Mi familia en la mochila', 'Las rutas de Ambrosio', 'El señor de los bosques' y 'Rescate' son otras de las apuestas de La 2 para el 2022.

Pero esto no acaba aquí. La 2 también da la bienvenida a su apuesta más novedosa del 2022, el programa 'This is philosophy', un formato que, de manera dinámica, explica las claves sobre cómo entender la filosofía, así cómo intenta dar repuesta a muchas de las cuestiones que el ser humano ha buscado desde siempre, tales como: ¿Quiénes somos?. Con esta programación tan variada, La 2 espera acoger a todo tipo de público para que disfrute y se emocione con sus diferentes propuestas.