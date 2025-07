Por Roberto Ponce López |

La mirada crítica ' de Telecinco, Santiago Abascal. El político y Ana Terradillos , presentadora del programa de Mediaset España, se sentaron frente a frente, las polémicas que azotan a los políticos españoles y más.

Abascal llevó muy claro su discurso sobre la inmigración y sobre el auge, según él, de la delincuencia debido a ello. "Cada día conocemos agresiones y apuñalamientos de población magrebí", decía Abascal sobre este tema. Tras ello hizo un comentario que la vasca iba a rebatir con un frío dato que iba a dejar al político sin argumentos. "La realidad es que la gente tiene miedo a salir en determinadas zonas de España", comentó Abascal.

Ana Terradillos entrevistó a Santiago Abascal en 'La mirada crítica' de Telecinco

Terradillos, por su parte, contestó: "¿Sabe cuánto se ha duplicado el número de extranjeros desde 2005?". A lo que Abascal dijo: "No sé exactamente el número". "Yo se lo digo, se ha duplicado. ¿Sabe cuánto bajó la tasa de delincuencia?", continuó la presentadora de 'La mirada crítica'.

El líder de Vox no quiso contestar a esa pregunta y salió por la tangente diciendo: "Eso son los datos de Marlaska". Pero Ana Terradillos sí que le dio el dato: "9 puntos". Sin embargo, Abascal continuó con su argumento de que esos datos no eran verídicos, o estaban manipulados.

Ana Terradillos lanzó un zasca con datos oficiales a Santiago Abascal en 'La mirada crítica'

"Esos son los datos de Marlaska que junta toda la delincuencia", volvió a repetir el político. Ante esto, la presentadora de 'La mirada crítica' rebatía de la siguiente manera: "Son los datos oficiales, si no nos fiamos ya de los datos oficiales... pues yo me bajo del asiento y me voy a otro lado".

La explicación de Santiago Abascal al dato de Terradillos

Santiago Abascal salió del embrolló con un argumento que defendió. El político de VOX, que defiende la exportación de muchos extranjeros, comentó que esos datos no eran reales, ya que en ellos se "está metiendo toda la delincuencia en el mismo saco". Por otro lado, comentó que "las violaciones se han multiplicado porque sueltan a los violadores y porque importan de otros países en los que no respetan a la mujer". Después de ello, tuvieron otro pequeño encontronazo.

Ana Terradillos y Santiago Abascal tuvieron un encontronazo más en 'La mirada crítica' de Telecinco

Terradillos le preguntó a Abascal si había tenido algún encuentro reciente con Feijóo, este le dijo: "Si quieres ahora salgo y le llamo. Veo que tienes interés". La vasca le dijo que ella no tenía interés en nada de eso, y le dejó un último recado. "Hombre, pues estaría bien. Interés ninguno, es que veo que no se enteran de la película. Están condenados todos a entenderse", culminó diciendo la entrevistadora.