UER |

A pesar de que Bélgica se convirtió, en agosto de 2023, en el primer país participante en anunciar su candidato para el Festival de Eurovisión 2024 en Malmö, no ha sido hasta unos meses después cuando el cantante Mustii ha anunciado el título de la canción que representará al país en el concurso musical. Mustii, que fue elegido de forma interna por la RTBF, la televisión pública francófona, acudirá con el tema "Before the party's over". El artista, además de cantante, es un conocido actor que en 2019 recibió el Premio Magritte al Actor más prometedor por su papel en la película 'The Royal Exchange'.

Mustii, de 32 años nacido en Bruselas, es un reconocido artista en su país natal. Con dos álbumes de estudio publicados, '21st Century Boy' y 'It's Happening Now', ha logrado alcanzar el top 5 en ventas y tres llenos totales en la prestigiosa sala Ancienne Belgique de Bruselas. En 2016, el artista fue galardonado con el premio "Revelación del Año" en los D6bels Music Awards y, su último tema, "It's Happening Now", ha consolidado su posición en la industria musical francófona.

En 2024, Mustii no solo deberá centrarse en su papel como representante en Eurovisión, sino que también ha participado como miembro del jurado en la segunda temporada de 'Drag Race Belgique', al igual que en la primera edición. Además, protagonizará la película "La noche en tren", dirigida por Michiel Blanchart. El sorteo de las semifinales determinó que el candidato actuará en la segunda mitad de la segunda semifinal del festival y se enfrentará a rivales como Dinamarca o Armenia.