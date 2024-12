Aluvión de críticas a Belén Esteban y María Patiño tras defender la gestación subrogada

Por Alejandro Burrueco Marín |

La falta de filtro de los colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh' y el constante directo al que se enfrentan, que ya no para ni durante la publicidad por la retransmisión de Twitch y YouTube, en ocasiones les pasa factura. Es lo que sucedió el pasado viernes 13 de diciembre, cuando Belén Esteban y María Patiño se posicionaron sin reparo a favor de la gestación subrogada.

Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'

El programa de Canal Quickie estaba comentando los supuestos problemas de Tamara Falcó para quedarse embarazada y Belén Esteban señaló las alternativas que la marquesa rechazaba por sus convicciones cristianas: "y la gente se tiene que ir a Estados Unidos, Ucrania o Croacia". "Ella está en contra del vientre de alquiler", apuntaba Patiño. "", comentaba Esteban tajante arrastrando a su compañera a mojarse.

"Yo si no hay abuso de la mujer. Yo no estoy en contra siempre y cuando la madre...", respondía la presentadora con más cautela que Esteban. "Cuando un matrimonio quiere tener un hijo y no pueden porque tienen mogollón de problemas... Bendito sea Dios", se reafirmaba la colaboradora. Al posicionarse tan abiertamente sobre un tema tan polémico, las críticas no han tardado en llegar en las redes sociales.

"Hombre, si son amigas de Kiko Hernández, qué van a decir", señalaba un usuario en X mencionando a su compañero, cuyas hijas mellizas nacieron mediante la gestación subrogada. Otros usuarios calificaban su opinión de "ignorancia": "Yo amo el programa, pero ahí no han estado acertadas". "Belén y María deberían saber que hay niños esperando ser adoptados", exponía otro espectador en la red social.