Claude Kiambe, conocido artísticamente como Claude, es un cantante y compositor neerlandés de 21 años, nacido el 16 de septiembre de 2003 en la República Democrática del Congo. A los 13 años, se mudó a los Países Bajos con su madre y seis hermanos, estableciéndose inicialmente en Alkmaar y posteriormente en Enkhuizen.

Claude participó en la cuarta edición de 'La Voz Kids' en Países Bajos. Unos años después también se presentó a 'Are you next?' y se convirtió en el ganador, por lo que pudo firmar un contrato discográfico con el sello Cloud 9 Music. En 2022 despuntó con la canción 'Ladada (Mon Dernier Mot)', que acumuló millones de reproducciones. Posteriormente, Claude también participó en el programa de televisión neerlandés Beste Zangers.

Su primer álbum, 'Parler Français' se lanzó en 2024 y en 2025 la emisora AVROTROS lo escogió de forma interna para representar a Países Bajos en el Festival de Eurovisión 2025 con la canción 'C'est la vie'.

Una de las peculiaridades de este tema es que combina el francés y el inglés con ritmos de balada y detalles de afrobeat, reflejando así parte de sus raíces. El joven de 21 años participa en la primera semifinal, del 13 de mayo de 2025, en el puesto número 13, recogiendo el testigo de Joost Klein, quien fue descalificado en Malmö.