Remember Monday, el trío británico de country-pop compuesto por Lauren Byrne, Holly-Anne Hull y Charlotte Steele, representará al Reino Unido en el Festival de Eurovisión 2025 con su canción 'What the hell just happened?'. Este evento marcará la primera vez que un grupo femenino británico participa en Eurovisión desde 1999, cuando Precious lo hizo con 'Say It Again'.

El trío, formado en Surrey, se conoció durante sus estudios en el Sixth Form College Farnborough. Su nombre proviene de sus primeras reuniones musicales, que siempre tenían lugar los lunes. En 2019, el trío alcanzó las semifinales de 'The Voice UK', donde tuvieron a Jennifer Hudson como mentora. Tras esa experiencia en televisión, el grupo lanzó dos EP, uno en 2023 llamado 'Hysterical Women' y otro en 2024 con el título de 'Crazy Anyway'.

En 2025, BBC eligió de forma interna a Remember Monday como representantes de Reino Unido en Basilea, Suiza. Las tres jóvenes cogen así el testigo de Olly Alexander, que recibió cero puntos del televoto. Este año el país se pasa al country pop con 'What the hell just happened?'. El tema está coescrito por el grupo junto a Julie Aagaard, Kes Kamara, Thomas Stengaard y la dupla Billen Ted (Sam Brennan y Tom Hollings). Al ser parte del Big Five, Reino Unido participa directamente en la final, aunque hasta la semana de Eurovisión no conoceremos su puesto en el running onder.