'La Voz Kids 2026' ya tiene fecha de estreno en Antena 3

Por Fidel Conejero | |

Antena 3 ya ha puesto fecha al regreso de uno de sus formatos más reconocibles. La séptima edición de 'La Voz Kids' se estrenará el próximo sábado 9 de mayo a las 22:00 horas, manteniendo su hueco habitual en el prime time del fin de semana. El talent show volverá a estar presentado por Eva González, que continúa al frente del formato infantil. 'La Voz Kids' ocupará así el hueco de 'Una fiesta de muerte', el espacio presentado por Àngel Llàcer que se estrena este sábado 25 de abril y que contará con varias entregas autoconclusivas.

La nueva temporada llegará con cambios en el equipo de coaches. Tras la salida de Lola Índigo y David Bisbal, Ana Mena y Luis Fonsi debutan en esta edición, mientras que Edurne repite tras su primera experiencia en la anterior temporada y Antonio Orozco se incorpora tras haber sido coach en 'La Voz'. Los cuatro artistas serán los encargados de formar sus equipos durante las audiciones a ciegas, una de las fases clave del programa.

En su anterior edición, el formato se consolidó como una de las apuestas más fuertes de Antena 3 en la noche del sábado. 'La Voz Kids' firmó una media del 13,2% de cuota de pantalla y cerca de un millón de espectadores, destacando especialmente en el público infantil, donde alcanzó un 18,9%. Además, logró superar con claridad a sus competidores directos en su franja de emisión.

Edurne, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Ana Mena, coaches de 'La Voz Kids 2026'

Cambios en la mecánica de 'La Voz Kids'

Más allá del casting de coaches, la nueva temporada incorporará algunos cambios en la mecánica. Entre ellos destaca el, que permitirá a un coach hacerse directamente con un concursante si todos han girado su silla, o el, con el que podrán recuperar a un talent que inicialmente no fue elegido. Ambos elementos buscan dinamizar las audiciones y añadir nuevas estrategias al desarrollo del programa.

Otra de las novedades será la incorporación de El Monaguillo, que tendrá un papel centrado en acompañar a los participantes en los momentos previos a salir al escenario. Su presencia busca aportar cercanía en una fase especialmente delicada para los concursantes, marcada por los nervios y la presión.

El formato, producido por ITV Studios Iberia en colaboración con Atresmedia, forma parte de una franquicia internacional con presencia en numerosos países. En España, 'La Voz Kids', junto con su predecesora 'La Voz', se ha consolidado como uno de los pilares del entretenimiento familiar del grupo, con un rendimiento estable en audiencias y una base de espectadores fiel en cada edición.