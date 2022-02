'Eurovisión Diaries': Analizamos la actuación de Cristina Ramos en 'Una Voce per San Marino'

Reaccionamos al tema "Heartless game", con el que Cristina Ramos optaba a representar a San Marino en Eurovisión 2022.

Almudena M. Lizana / Sergio Navarro

Cristina Ramos dio la sorpresa al anunciarse su candidatura en 'Una Voce per San Marino', la preselección de San Marino para encontrar al representante de Festival de Eurovisión 2022. La artista llegaba al certamen por una invitación oficial por parte del país, que le ofreció participar en el concurso y ella no lo pudo rechazar. Habitual en grandes certámenes, los cuales suele ganar, la propuesta de Ramos generaba bastante expectación, pues por su estilo y por lo que nos tiene acostumbrados todo apuntaba a que iba a ser un espectáculo. Y así fue, pues la artista sorprendió otra vez sobre el escenario.

Sin embargo, "Heartless game" no fue una de las grandes favoritas de la noche, pues durante la emisión de 'Una Voce per San Marino' el 19 de febrero el jurado prefirió otros temas antes del de la española, que no quedó ni entre los 10 primeros puestos. Quien sí que consiguió proclamarse ganador y por tanto será el representante de San Marino en la próxima edición del Festival de Eurovisión es Achille Lauro con el tema "Stripper" y quienes quedaron en los siguientes puestos fueron Aaron Sibley con "Pressure" y Burak Yeter junto a Alessandro Coli con "More Than You".