Eden Golan fue elegida como representante para el Festival de Eurovisión 2024 por la emisora israelí KAN. Sin embargo, no es la primera vez que intenta ir al certamen, ya había participado anteriormente en una de las preselecciones del Festival. La canción que va a defender es 'Hurricane', una propuesta que ha traído varios problemas. La UER obligó hasta en dos ocasiones a Eden Golan cambiar la letra de la canción.

En Liverpool 2023, la representante israelí fue Noa Kirel que interpretó 'Unicorn'. Fue un éxito que quedo en tercera posición en el Festival, siendo superada únicamente por Loreen, representante de Suecia, y Käärijä, representante de Finlandia, quienes completaron el pódium de Eurovisión 2023.

La situación de Israel es delicada, y Golan se ha pronunciado al respecto. "He decidido no acercarme demasiado a las noticias, pero no está siendo fácil. Siento que estamos juntos en esto y de alguna manera tenemos que seguir adelante. Es extraño para mí que mientras yo estoy pasando por todo lo que estoy pasando haya rehenes en Gaza. Creo que mi participación es parte de una misión muy importante en mi país", ha asegurado la joven.