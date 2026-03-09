FormulaTV
ENTREVISTA

Fernando Andina e Itziar Atienza ('Sueños de libertad'): "Nos va a durar poco la felicidad, queremos drama"

Entrevistamos a los actores que interpretan a Pablo y Nieves, el matrimonio que aterriza en la serie diaria.

2.146

Almudena M. LizanaPublicado: Lunes 9 Marzo 2026 11:26

Titulares de Itziar Atienza

  • "Acabamos de aterrizar y de momento parece estar todo bien"
  • "Nos va a durar poco la felicidad, lo que queremos es drama y tragedia"
  • "Tenemos mucha química entre los cuatro, estamos teniendo una relación estupenda"
  • "Me estreno en series diarias, me gusta las posibilidades que tiene, de trabajar y de probar cosas nuevas"
  • "Las series diarias te dan un músculo increíble, es una maravilla"
  • "Nieves llega feliz a Toledo, el matrimonio estaba en una crisis, pero ella está ajena completamente a la infidelidad de Pablo"
  • "Nieves está absolutamente enamorada de su marido"
  • "Ellos realmente quieren luchar por su matrimonio, ¿quién no ha pasado por una infidelidad y ha seguido luchando por su pareja?"

Fernando Andina

  • "Si no hay conflicto, no hay historia"
  • "Nuestra familia va a dar mucho que hablar"
  • "Nos ha tocado la lotería al subir a un transatlántico que cuenta con el cariño y el beneplácito del público"
  • "Haciendo 'Sueños de libertad' me he dado cuenta de que las echaba de menos"
  • "Llevaba ocho años sin hacer series diarias, esta es mi cuarta"
  • "Pablo no espera a Marisol, ella se planta de repente en Toledo"
  • "El pasado vuelve para darte en la cabeza y removerlo todo"
  • "A mi personaje le diría que confíe, que se ponga en manos de su familia y ya"

