ENTREVISTA
Fernando Andina e Itziar Atienza ('Sueños de libertad'): "Nos va a durar poco la felicidad, queremos drama"
Entrevistamos a los actores que interpretan a Pablo y Nieves, el matrimonio que aterriza en la serie diaria.
2.146
Almudena M. Lizana |
Publicado: Lunes 9 Marzo 2026 11:26 (hace 1 hora)
Serie relacionada
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
6,9
Popularidad: #54 de 3.699
Titulares de Itziar Atienza
- "Acabamos de aterrizar y de momento parece estar todo bien"
- "Nos va a durar poco la felicidad, lo que queremos es drama y tragedia"
- "Tenemos mucha química entre los cuatro, estamos teniendo una relación estupenda"
- "Me estreno en series diarias, me gusta las posibilidades que tiene, de trabajar y de probar cosas nuevas"
- "Las series diarias te dan un músculo increíble, es una maravilla"
- "Nieves llega feliz a Toledo, el matrimonio estaba en una crisis, pero ella está ajena completamente a la infidelidad de Pablo"
- "Nieves está absolutamente enamorada de su marido"
- "Ellos realmente quieren luchar por su matrimonio, ¿quién no ha pasado por una infidelidad y ha seguido luchando por su pareja?"
Fernando Andina
- "Si no hay conflicto, no hay historia"
- "Nuestra familia va a dar mucho que hablar"
- "Nos ha tocado la lotería al subir a un transatlántico que cuenta con el cariño y el beneplácito del público"
- "Haciendo 'Sueños de libertad' me he dado cuenta de que las echaba de menos"
- "Llevaba ocho años sin hacer series diarias, esta es mi cuarta"
- "Pablo no espera a Marisol, ella se planta de repente en Toledo"
- "El pasado vuelve para darte en la cabeza y removerlo todo"
- "A mi personaje le diría que confíe, que se ponga en manos de su familia y ya"
Ver todos los comentarios
Recomendamos
Lo más visto
- 1 Mujeres en los concursos de televisión: una asignatura pendiente más allá de las azafatas
- 2 Carlota Corredera no descarta dar detalles de su despido de Mediaset: "Tuve ofertas para hacer documentales"
- 3 'Supervivientes: Conexión Honduras' (14,2%) lidera ante 'Una nueva vida' (10,1%) y 'Wonder Woman' (8,3%)
- 4 'Got talent' (8,4%) cae a quinta opción con un nuevo mínimo de temporada y 'Atrapa un millón' (10,8%) lidera
- 5 'El desafío' (13,2%) mantiene su liderazgo a la baja ante un '¡De viernes!' (11,1%) que coge aire
- 6 Paz Padilla recuerda su "papel" como presentadora en 'Sálvame': "He sufrido bastante"
- 7 'Pasión de gavilanes' se eleva a lo más visto y Energy (2,6%) conquista la jornada con sus procedimentales
- 8 Jorge Javier Vázquez responde con ironía a Los Morancos: "Quizá no me reconozcas"
- 9 'The Rookie' (2,8%) lidera con doble entrega y el cine de Trece (3,6%) sigue fuerte
- 10 Grison señala el gran peaje de saltar a TVE con 'La revuelta': "Ha habido más hate"
Top Series
- 1
El joven Sherlock2026 - Act
- 2
Cómo llegar al cielo desde Belfast2026 - Act
- 3
Stranger Things2016 - 2025
- 4
Vis a vis2015 - 2019
- 5
La que se avecina2007 - Act
- 6
Euphoria2019 - Act
- 7
La Casa de Papel2017 - 2021
- 8
Juego de Tronos2011 - 2019
- 9
Los Bridgerton2020 - Act
- 10
The Good Doctor2017 - 2024