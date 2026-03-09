ENTREVISTA

Fernando Andina e Itziar Atienza ('Sueños de libertad'): "Nos va a durar poco la felicidad, queremos drama"

Entrevistamos a los actores que interpretan a Pablo y Nieves, el matrimonio que aterriza en la serie diaria.

4 Titulares de Itziar Atienza "Acabamos de aterrizar y de momento parece estar todo bien"

"Nos va a durar poco la felicidad, lo que queremos es drama y tragedia"

"Tenemos mucha química entre los cuatro, estamos teniendo una relación estupenda"

"Me estreno en series diarias, me gusta las posibilidades que tiene, de trabajar y de probar cosas nuevas"

"Las series diarias te dan un músculo increíble, es una maravilla"

"Nieves llega feliz a Toledo, el matrimonio estaba en una crisis, pero ella está ajena completamente a la infidelidad de Pablo"

"Nieves está absolutamente enamorada de su marido"

"Ellos realmente quieren luchar por su matrimonio, ¿quién no ha pasado por una infidelidad y ha seguido luchando por su pareja?" Fernando Andina "Si no hay conflicto, no hay historia"

"Nuestra familia va a dar mucho que hablar"

"Nos ha tocado la lotería al subir a un transatlántico que cuenta con el cariño y el beneplácito del público"

"Haciendo 'Sueños de libertad' me he dado cuenta de que las echaba de menos"

"Llevaba ocho años sin hacer series diarias, esta es mi cuarta"

"Pablo no espera a Marisol, ella se planta de repente en Toledo"

"El pasado vuelve para darte en la cabeza y removerlo todo"

"A mi personaje le diría que confíe, que se ponga en manos de su familia y ya"

