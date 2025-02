Alejandro Burrueco |

Los hombres de negro han vuelto a Telecinco con el regreso de 'Caiga quien caiga'. Su nuevo elenco de reporteros se tiene que atrever ahora a recuperar sus afiladas preguntas cargadas de ironía, pero, ¿a quién les da más respeto hacérselas? También vuelve con el formato la entrega de sus icónicas gafas de sol, ¿a qué famosos se las querrán entregar esta vez?

Por su parte, Luis Fabra tiró de humor para exponer que le "impone" Amancio Ortega: "Si le caigo bien, ¿qué hago yo en mi casa con una máquina para curar el cáncer?". De la misma manera lo hizo Paula Púa al señalar a su compañero: "Hay alguien al que admiro mogollón y me pondría muy nerviosa si le entrevisto... Se llama Luis Fabra".

En el mundo político, a Violeta Muñoz le genera respeto "el mundo Moncloa" y ha optado por una nueva estrategia a la hora de entrevistarlos: "Tampoco hay que perseguir a la gente y, si no quieres hablar conmigo, tú te lo pierdes". Su compañera, Alba Moreno, también elegía la política y temía encontrarse con Adolfo Suárez, una tarea complicada a día de hoy...

"Dar gafas vamos a dar, pero no somos una óptica", explicaba Púa sobre la entrega de gafas. Dani Fez quería dárselas a la reina Letizia, mientras que Irene Junquera no tenía muy claro que las pudiese dar: "A mí me han dicho que las cuide como oro en paño y yo no las regalo". Finalmente, Andy K optaba por bendecir nuestro medio y entregarlas a FormulaTV.