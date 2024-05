La tercera temporada de 'Heartstopper' ya tiene fecha de estreno en Netflix

Netflix |

Netflix ha lanzado un avance de la tercera temporada de 'Heartstopper' en el que se revela su fecha de estreno: el 3 de octubre. Este mismo año se podrá ver cómo continúa el romance entre Charlie y Nick. Según el orden cronológico de los libros de Alice Oseman, esta temporada será la adaptación del cuarto libro e incluso podría contener fragmentos del quinto, el último que publicó, ya que la primera temporada fusionó las dos primeras entregas de la colección y la segunda se centró en el tercer libro, con fragmentos del cuarto.

En el adelanto, Charlie se muestra inseguro ensayando frente al espejo porque quiere decirle "te quiero" a Nick por primera vez. Cuando su hermana entra en la habitación, le revela su miedo a que Nick le conteste presionado y no porque lo sienta realmente. A continuación, Nick llega a casa de Charlie, sorprendiéndole al estar vestido con una camiseta de tirantes. Cuando le cuenta el porqué de su asombro, Nick bromea con que él tampoco le había visto con gorra antes, tirando de la gorra hasta tapar sus ojos.

Ha sido un doble avance, ya que el vídeo tiene como banda sonora un adelanto en exclusiva de la canción 'Bird of a Feather', una de las canciones que componen 'Hit Me Hard and Soft', el próximo álbum de Billie Eilish que saldrá el viernes 17 de mayo. El nombre de la canción hace referencia a la expresión "birds of a feather flock together", que es el equivalente a la expresión española "Dios los cría y ellos se juntan", por lo que su significado acompaña a la relación de Charlie y Nick.