Iñaki Urdangarín concede su primera entrevista en RTVE tras cumplir su condena en prisión

RTVE Catalunya ha anunciado que Iñaki Urdangarín romperá su silencio en televisión en 'Pla Seqüència', el nuevo formato de La 2 Cat presentado por Jordi Basté. En la promoción, grabada dentro de un coche, el periodista le pregunta cuánto hace que no concede una entrevista "como esta" y Urdangarín responde sin rodeos: "Sinceramente, no lo sé. Del Iñaki persona, más allá del deporte y todo eso, creo que es la primera, Jordi". El exduque remata, medio en broma medio en serio: "Y es contigo, así que tienes que hacerlo bien", zanjando así la promo de escasos 22 segundos.

Urdangarín elige un espacio donde los filtros no existen. La entrevista tendrá una duración de 55 minutos y en plano secuencia, sin cortes ni montaje, se busca una conversación fluida que permita ver al invitado relajado y de tú a tú. Bajo esa premisa, el exjugador de balonmano y figura pública marcada por años de exposición apuntala su primera aparición televisiva desde que es un hombre libre.

La reaparición llega en pleno auge de polémicas alrededor de la Familia Real por la publicación de las memorias del Rey Juan Carlos. Desde su libertad plena abril de 2024, Urdangarín ha mantenido un perfil bajo, solo se ha dejado ver puntualmente en redes profesionales como LinkedIn, donde expresó el orgullo por el salto de Pablo Urdangarín a la Selección, pero sin saltar a los medios ni dar declaraciones.

Sobre la mesa se planean asuntos inevitables: su paso por prisión por el caso Nóos, el fin de su matrimonio con la infanta Cristina y su relación con Ainhoa Armentia. También, el proceso de reintegración tras la condena y cómo ha gestionado el foco mediático de la última década. 'Pla Seqüència' promete una mirada más íntima más allá del personaje público. Aunque todavía no se sabe la fecha exacta de estreno, la cadena pública avanza que el programa se emitirá "muy pronto" en La 2 Cat.