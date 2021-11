Jesús Calleja se convierte en miembro del jurado de 'Got Talent' en la primera semifinal

El montañero se sienta junto a Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez el 19 de noviembre de 2021.

Mediaset

Tras la precipitada salida de Paz Padilla, 'Got Talent España' recupera su cuarto miembro del jurado en la primera semifinal de esta séptima edición. Así lo anunció el presentador Santi Millán: "Tenemos un invitado por primera vez en la historia de 'Got Talent'. Que se abran las puertas para Jesús Calleja", exclamó entusiasmado. Dani Martínez, a quien le une una gran amistad, no podía creerlo.

"Hemos reunido a los mejores concursantes de esta edición", introducía Millán. Las cuatro semifinales serán una competición entre los 56 concursantes seleccionados, pero solo 12 podrán llegar a la gran final del talent show. Los miembros del jurado tienen en su poder otorgar un "Pase de Oro" para que uno de los semifinalistas pase directamente a la última gala. El grupo de baile Team Spotlight, la cantante Mireia Rebollar, el acróbata Dieguito o el mago Gonzalo son algunos de los candidatos que pisarán el escenario en la undécima gala.

Como podemos ver en el avance, Calleja se lo pasó en grande, utilizando incluso la barra de pole dance de uno de los concursantes. "Gracias de verdad; Santi, Risto Mejide, Edurne, Dani, por dejarme estar aquí con vosotros hoy y ser testigo de esto", reaccionaba ante una de las actuaciones. El montañero afirmó sentirse muy "arropado" por sus compañeros de mesa y anticipó a los espectadores: "Mi presencia allí va a dar que hablar", anunció.