Ion Aramendi niega que le dijeran que los Mozos de Arousa presentarían las Campanadas con él

Quiénes serán los presentadores de las Campanadas en cada cadena siempre es un tema que genera mucho interés. Y si hay una mínima polémica, más todavía. Aunque en realidad nunca hubo anuncio oficial por parte de la cadena, la noticia de que Ion Aramendi daría las uvas en Telecinco con los Mozos de Arousa dio mucho que hablar, sobre todo cuando se confirmó que los veteranos concursantes no despedirían el año, sino que junto al presentador estará Blanca Romero.

Los Mozos de Arousa y Ion Aramendi, en 'Reacción en cadena'

Los Mozos de Arousa estallaron al ver que finalmente se quedarían al margen, pues según ellos ya lo tenían apalabrado con Mediaset y era algo que les hacía especial ilusión. Ahora, es el propio Aramendi quien se ha pronunciado al respecto y ha negado que cuando le hicieron la propuesta

"Yo no sabía con quién iba a darlas y siempre que lo hemos hablado ha sido a título individual", reconoce el presentador en una entrevista a El confidencial, y añade: "A mí cuando me proponen las campanadas nadie me dice que va a ser con ellos ni nada. Esa historia o esa versión no la he conocido nunca. Ni siquiera sabía que iba a ser con Blanca Romero, de hecho pensé, '¿yo solo?'. Qué bien".

¿Ha hablado Ion con los Mozos?

En esta misma entrevista, se le pregunta si ha hablado con ellos sobre este tema, ya que se mostraron bastante molestos. "Al final son cuestiones de cadena en las que yo no me meto", prefiere decir Aramendi que prefiere no meterse en "las cuestiones que tiene la cadena jamás". sí que ha hablado con ellos recientemente, "pero lo que trato con ellos es a título personal", matiza.

"Del tema de las campanadas no he hablado con ellos porque es algo que no me compete", comenta. Aramendi aprovecha la ocasión para lanzara palabras de cariño a los Mozos: "Les voy a echar de menos y les tengo mucho cariño. (...) Les deseo que les vaya muy bien y para lo que necesiten, aquí estoy. Ellos están muy felices con todo lo que han conseguido y supongo que les va a ir fenomenal en la vida".