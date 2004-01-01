Jordi Évole da la bienvenida a Marc Giró en 'Lo de Évole', con llamada de Pedro Sánchez incluida

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El presentador Jordi Évole prepara una doble entrega de 'Lo de Évole' en la que contará con Marc Giró como protagonista para el domingo 22 de marzo a partir de las 21:30h. En el vídeo promocional vemos a los dos catalanes haciéndose un traje, literalmente, algo muy característico de Giró. "Como yo sé lo que es la buena vida, esa buena vida que yo he tenido, la quiero para el resto. Eso es ser de izquierdas", empezaba el presentador de 'Cara al show', el formato con el que aterriza en Atresmedia tras abandonar TVE.

Además, durante la entrevista, Jordi Évole introducirá un elemento inesperado: una llamada telefónica en directo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que añadirá un componente sorprendente al desarrollo de la charla. En esta ocasión, la presencia de Giró servirá para abordar su salto profesional y su visión sobre la actualidad, manteniendo el tono cercano y reflexivo que caracteriza al formato de laSexta presentador por Évole.

"Gracias al primer feminismo, nosotres y nosotras sabemos que puedes en el espacio público decir: 'Oiga, es que me está usted chafando. ¡Quite la bota de mi cara!'. Luego, lo que también está en pérdidas es esto que hemos llamado heteropatriarcado. Eso va a desaparecer", era alguna de las declaraciones de Marc Giró que ha avanzado laSexta.