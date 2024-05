Manuel le pide matrimonio a Jana en 'La promesa': "Llegó el momento de la verdad"

RTVE |

TVE ha adelantado que su serie diaria 'La promesa' se acerca a uno de sus momentos claves. En el avance se observa cómo Manuel al fin le pide matrimonio a Jana. No se específica el capítulo exacto, pero la pedida está al llegar, tal y como informa la cadena pública, que causa expectación con la frase "llegó el momento de la verdad". "Jana Expósito, ¿quieres casarte conmigo?", le expone su amor el hijo de los marqueses Luján con la rodilla hincada en el suelo.

Pese a que todo parezca idílico, la marquesa no facilitará esta unión, ya que en el adelanto se muestra interesada por conocer la identidad de la mujer con la que su hijo engañó a su esposa. Manuel se había casado con Jimena por el interés de las familias de ambos, pero no la quería realmente, así que cuando Jana se cruzó en su vida no dudó en empezar una nueva relación clandestina. No obstante, Jimena acabó por enterarse y se suicidó, aunque no reveló el secreto.

Lo que todavía se desconoce es la respuesta que dará la criada a Manuel. En el vídeo, Jana se muestra emocionada, pero TVE ha decidido mantener la expectación omitiendo su respuesta. Eso sí, a la vista está que Manuel le coloca el anillo sobre su dedo anular, por lo que es muy probable que la respuesta sea positiva. Quizás es el motivo por el que Cruz aparece en el final del adelanto mirándose en un espejo roto mientras llora.